Sénégal: Nouveau redécoupage de la région de Dakar - Ababacar Fall du Gradec étale ses craintes

Le Secrétaire général du Groupe de recherches et d'appui à la démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec) étale sa préoccupation concernant le nouveau redécoupage de la région de Dakar qui consacre la départementalisation de Keur Massar et de nouvelles limites de certaines communes dans le départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque. Interpellé par la rédaction de Sud Quotidien, Ababacar Fall estime que l'opportunité et le moment choisi pour mettre en œuvre cette réforme posent des problèmes auxquels il faudra trouver réponses.

Le nouveau redécoupage de la région de Dakar avec la départementalisation de Keur Massar et la correction supposée de certaines incohérences territoriales opérés par le président de la République, le 28 mai dernier, continue de susciter des réactions aussi bien au sein des acteurs politiques que de la société civile. Dernière en date ; la sortie du Secrétaire général du Groupe de Recherches et d'Appui à la Démocratie participative et la bonne Gouvernance (Gradec).

Interpellé par la rédaction de Sud Quotidien, Ababacar Fall a tenu à estimer : « de mon point de vue, l'érection de Keur Massar en département est une chose tout à fait normale et compréhensible dans la mesure où c'est une doléance des populations, compte tenu de son urbanisation galopante et du poids démographique qu'il représente (il est plus peuplé que le département de Pikine qui l'englobait) ».

Néanmoins, il reconnait tout de même que « la question qu'on peut légitimement se poser, c'est l'opportunité et le moment choisi du fait de la proximité des élections locales et de l'impact du découpage sur la carte électorale ». Et pour cause, poursuit le Secrétaire général du Gradec, « il va s'en dire que ce découpage aussi bien de Keur Massar et la correction supposée de certaines incohérences territoriales pour ce qui concerne les départements de Pikine et de Rufisque va entraîner l'édition de nouvelles cartes d'électeurs pour les citoyens qui seront impactés par cette réforme ». « En outre, selon lui, il s'y ajoute les modifications sur le nombre de députés aux prochaines élections législatives car il faudra bien affecter des sièges de député au nouveau département de Keur Massar. « Dans ce cas, est-ce qu'il faudra répartir le nombre de députés dont bénéficier Pikine (05) entre les deux départements ou est-ce qu'il faudra en fonction de la taille démographique de chaque département faire une autre répartition ; tout cela bien entendu pose des problèmes auxquels il faudra trouver réponses », insiste encore le responsable de la société civile.

Par ailleurs, donnant son avis sur l'impact que ce redécoupage administratif de Dakar pourrait avoir sur l'organisation des prochaines élections municipales et départementales, Ababacar Fall estime qu'il est difficile de présager de ce qui va se passer. « Tout dépend de la planification des différentes opérations à faire.

En matière électorale, les facteurs temps et planification sont des paramètres essentiels à maîtriser pour une bonne gestion du processus électoral », a-t-il précisé. Pour rappel, le chef de l'Etat, Macky Sall, a signé le 28 mai dernier deux décrets consacrant un nouveau redécoupage administratif de la région de Dakar. Il s'agit des décrets décret n°2021-687 du 28 mai 2021 portant, création du département de Keur Massar et décret n°2021-687 du 28 mai 2021 consacrant de nouvelles limites de communes dans les départements de Keur Massar, Guédiawaye, Pikine et Rufisque (). Cependant, cette décision du fait des changements qu'elle va apporter sur la carte électorale de la région de Dakar en cette période de préparation des prochaines élections municipales et départementales fixées le 23 janvier 2022 après quatre reports successifs a suscité une controverse.

En effet, certains voient dans cette décision, une stratégie du gouvernement du président Sall qui vise juste à créer les conditions d'un nouveau blocage du dispositif d'organisation de ces prochaines locales en vue de justifier un autre énième report de ces élections.