Sénégal: Mbour / Menace de pollution et de disparition de la faune marine - La protection des océans, un devoir pour toute l'humanité

La Journée mondiale des océans, célébrée hier mardi, est l'occasion de revenir sur la situation de dégradation des écosystèmes marins, la transformation de la mer en dépotoirs de déchets et les agressions subies par ce milieu et le tout dans un contexte de changement climatique. Les océans agonisent. Une pareille affirmation n'est pas osée.

Les océans sont le carrefour d'une mobilité d'espèces animales et végétales, un cadre de trafic en tout en genre. Seulement, les effets des marées noires ne sont plus à démontrer dans les océans. Des espèces fauniques, piscicoles, avi-fauniques ont fini de faire les frais des quantités de carburant déversées en mer pour une raison ou une autre. Les usines de transformation et de fabrication prennent la mer comme des lieux de rejet de leurs déchets toxiques.

Partant de ces comportements nuisible à l'écosystème marin, de plus en plus de voix d'élèvent pour que les espoirs placés dans l'exploitation du gaz et du pétrole offshore soient accompagnés de politique de surveillance pour être à l'abri de catastrophes écologiques. Les océans se meurent tout de même. Des bandes de poissons sont souvent victimes de pêche à la dynamite ou de produits toxiques. Les exemples sont multiples.

Des interrogations sont faites sur les pathologies dernièrement enregistrées chez certains acteurs de la mer au Sénégal. Les changements climatiques ont entrainé le relèvement du niveau des océans, la fonte des glaciers et ont occasionné l'avancée de la mer aux conséquences désastreuses le long du littoral, des habitats. La protection des océans demeure un devoir pour toute l'humanité.