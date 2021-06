Congo-Brazzaville: Football-Transferts - Tisserand convoité en Allemagne, Mfulu intéresse Valence, Kayembe quitte Eupen

C'est déjà le mercato d'été en Europe. Et les joueurs congolais sont susceptibles de bouger.

L'on apprend que le défenseur central Marcel Tisserand (28 ans), arrivé en été 2020 à Fenerbahçe en provenance de Wolfsburg en Allemagne, pourrait revenir en Allemagne. Le joueur formé à Monaco et où il a signé son premier contrat pro, avant de passer par Lens, Toulouse en France, ainsi qu'Ingolstadt et Wolfsburg en Allemagne a tenté une aventure en Turquie. Sa prestation dans le championnat turc a visiblement tapé dans l'œil de certains clubs de la Bundelisga. L'Eintract Francfort, l'Union Berlin et Stuttgart Vfb où évolue son compatriote Silas Wamangituka (de son vrai nom Katompa) s'intéresse à lui. Et selon Transfertmark, sa valeur marchande est estimée à 3,4 millions d'euros.

Le milieu défensif international congolais d'Elche en Liga Santander (D1 Espagnole) Omenuke Mfulu (27 ans) a apparemment marqué les esprits. Il a participé au maintien du club dans l'élite du football espagnole et il s'attire l'attention de certains clubs, notamment Lorient et Bordeaux en France, Panathinaikos en Grèce et Valence FC en Espagne, rapporte Footmercato. Mais Elche n'a pas encore réagi quant à l'avenir du joueur qui n'avait qu'une saison de contrat. Omenuke Mfulu n'a pas été convoqué par le nouveau sélectionneur des Léopards de la RDC, Hector Cuper, pour le stage de Tunis. Mais une certaine opinion sportive congolaise pense qu'il pourrait avoir sa place dans la sélection RD-congolaise.

Pour sa part, le milieu international Edo Kayembe ne pourra pas rester à Eupen en D1 Belge. Lui et l'attaquant binational Julien Ngoy sont mis sur la liste des joueurs libérés par Eupen à cause des problèmes financiers émanant de la décision des investisseurs qataris à la suite de la pandémie de covid-19 ; ils font partie de gros salaires d'Eupen. L'entraîneur espagnol du club et le directeur sportif sont aussi partis du club, qui, pourtant, a fait une saison satisfaisante : 12e au classement de la Jupiler Pro League (D1 Belge) avec 42 points, et demi-finaliste de la Coupe nationale. Edo Kayembe, pour sa part, a disputé 28 matchs et une passe décisive, et Julien Ngoy a fini la saison avec 35 matchs pour 6 buts et une passe décisive, toutes compétitions confondues.

Le milieu de terrain Merveille Biankadi a prolongé à Munich 1860, actuellement en D3 Allemagne. L'ancien joueur d'Hansa Rostock y a été prêté par son club, Heidenheim (D2 Allemagne), après un premier prêt à l'Eintracht Braunschweig. Il a disputé 24 matchs avec Munich 1860 pour 2 buts marqués. Et le milieu défensif international congolais Wilson Kamavuaka (31 ans) intéresse Kaiserslautern (D3 Allemagne) après une saison convenable à Duisbourg (D3 Allemagne). Formé à Cologne, l'ancien joueur de Darmstadt a disputé 28 matchs pour 3 buts toutes compétitions confondues.

Arrivé en fin de contrat le 30 juin, Firmin Mubele va quitter Toulouse FC où il n'a joué la moindre minute sous l'entraîneur Patrice Garande, depuis son retour de prêt en 2018 d'Astana FK au Kazakhstan. L'on apprend qu'il pourrait se diriger vers la Turquie où son agent aurait pignon sur rue.