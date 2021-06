Angola: Denis Sassou N'Guesso invité à la biennale de Luanda

Le chef de l'Etat Denis Sassou N'Guesso a échangé, le 8 juin, avec la ministre d'Etat en charge des Affaires sociales de Luanda, Carolina Cerqueira, porteuse d'une invitation du président angolais Joao Lourenço, adressée à son homologue Congolais.

L'invitation concerne la tenue de la biennale de Luanda, deuxième édition du forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence en Afrique et de la diaspora africaine prévue du 4 au 8 octobre prochain à Luanda, en Angola.

« Nous avons bien voulu apporter ce message au président de la République du Congo, et lui parler de l'organisation de cette réunion aussi importante, de l'engagement de l'Angola par rapport à la paix en Afrique, et surtout d'une représentation forte de la République du Congo au forum de la paix », a déclaré Carolina Cerqueira au sortir de l'audience.

« Ça sera une occasion pour les sociétés africaines en général, les élites intellectuelles, politiques, la jeunesse, les femmes, pour que nous puissions nous rencontrer et repenser, une fois de plus, la culture de paix pour notre continent », a ajouté la ministre d'Etat angolais.

La biennale de Luanda est organisée autour de trois axes principaux : le Forum des partenaires alliance pour l'Afrique ; le Forum d'idée des jeunes et des femmes ; et le festival des cultures pour la promotion de la diversité culturelle des pays africains et de leurs diasporas, ainsi que de leur capacité de résilience aux conflits et violences.

Cette année 2021, la deuxième édition de la « Biennale de Luanda - Forum panafricain pour la culture de la paix », qui est réalisée conjointement par l'Unesco, l'Union africaine (UA) et le gouvernement de la République d'Angola, se tiendra dans un format hybride en direct de Luanda. La rencontre sera diffusée au monde entier, fusionnant les événements numériques et physiques.

La deuxième édition du forum panafricain pour la culture de la paix et de la non-violence s'inscrit dans le cadre du plan d'action en faveur d'une culture de la paix en Afrique adopté à Luanda (Angola) lors du Forum panafricain de 2013. Elle fait suite à la décision adoptée en 2015, lors de la 24e session de l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine, demandant à la Commission de l'Union africaine d'œuvrer à son organisation, en consultation avec l'Unesco et le gouvernement de la République d'Angola.

L'initiative renforce la mise en œuvre des Objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations unies, plus particulièrement les objectifs 16 et 17, et des aspirations de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, en particulier: « l'Agenda pour la Paix » et le Projet phare « Faire taire les armes à l'horizon 2020 ».

Le forum participe, par ailleurs, à la mise en œuvre de la stratégie opérationnelle de l'Unesco pour la priorité Afrique (2014-2021) visant à apporter des réponses africaines aux transformations qui affectent les économies et les sociétés africaines.