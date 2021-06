Sénégal: Professionnalisation et capacitation des acteurs de la mer - L'Anam et la mairie de Saly capacitent 53 pêcheurs

La commune de Saly-Portudal en relation avec l'Agence nationale des affaires maritimes (Anam) organise une session de formation aux métiers de la mer. Cinquante-trois (53) pêcheurs sont conviés à un renforcement de capacité et de formation aux fonctions de capitaine, de second capitaine et de marin artisan. Le maire de Saly-Portudal, Ousmane Guèye s'est réjoui au début des travaux et a salué les savoirs, les savoir-faire et savoir-être attendus des pêcheurs à la fin de leur formation et devant déboucher sur des changements de comportements.

Le directeur général de l'Anam, Massamba Achille Edouard Guèye, a participé à l'ouverture de cette première session de formation des capitaines, second capitaine et marins artisans des embarcations non pontées. Le directeur général de l'Anam a placé la session de formation dans le cadre des activités du ministère de la pêche et de l'économie maritime et réalisée à travers une coopération entre la mairie de Saly-Portudal et la structure sous sa direction.

A l'en croire, elle demeure la première d'une longue série de capacitation des pêcheurs artisans. Elle vise aussi une amélioration de la sécurité en mer et ambitionne la professionnalisation de la pêche artisanale. Le DG de l'Anam est revenu sur l'importance de la pêche dans le développement économique et social du Sénégal. Son rappel s'est étendu à la sécurité alimentaire et à l'équilibre de la balance commerciale. Il a illustré ses propos en donnant la consommation moyenne per capita de 29kg/an et un apport de plus de 300 milliards de FCfa de devises.

Selon lui, la pêche occupe le premier poste d'exportation du Sénégal pour plus de 85%. Il a insisté sur le dynamisme du secteur de la pêche comme un pourvoyeur d'emplois. En outre, il a fait l'énumération des efforts de l'Etat à travers des projets comme des plans de développement et de gestion des ressources, l'immersion de récifs artificiels, l'amélioration de la sécurité des pêcheurs en mer, la subvention des moteurs hors-bords à hauteur d'un million de francs l'unité, la finalisation du projet de géolocalisation des embarcations et la construction du port de pêche de Boudody.

Dévoilant le contenu de la formation le Dg de l'Anam a cité, la navigation et règles de barre et de route, la pêche responsable et la réglementation des pêches, la sécurité et la survie en mer, la météorologie marine et la communication en mer, la mécanique préventive moteur hors-bord, le ramandage et le matelotage.