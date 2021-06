Congo-Kinshasa: Eruption volcanique de Nyiragongo - Guy Loando mobilise ses troupes pour les sites d'hébergement

Faisant partie de la délégation gouvernementale ayant accompagné le Premier ministre, Jean-Michel Sama Lukonde, à Goma pour apporter des solutions aux problèmes des populations victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Guy Loando Mboyo, a saisi cette occasion pour échanger avec le personnel de la division provinciale de son ministère à Goma sur les instructions que le chef de l'Etat lui a données par le chef du gouvernement en vue de trouver un site pour relocaliser les populations déplacées.

Au cours d'une séance de travail à bâtons rompus avec les cadres et agents de la division provinciale de son ministère, Guy Loando les a d'abord mobilisés afin de mettre en place une équipe spéciale qui devra travailler avec ses experts pour trouver de nouveaux sites en vue de relocaliser les évacués. Pour ce faire, il a donné des orientations claires et fermes en rapport avec la mission lui confiée par le chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde pour une gestion efficiente de la relocalisation des familles évacuées et qui ont perdu leurs logements,

Cet échange a également permis à Guy Loando d'être au parfum de leurs préoccupations. Sur le champ, le patron de l'Aménagement du territoire en RDC a résolu certains problèmes, question de permettre à ces cadres et agents, dévoués malgré les conditions précaires de vie et de travail, de donner le meilleur d'eux-mêmes pour le décollage de ce secteur porteur de développement.

Le premier problème à être résolu immédiatement par Guy Loando au bénéfice du personnel de son ministère à Goma, c'est de le doter d'un moyen de locomotion. C'est ainsi qu'il a mis à leur disposition un bus. Des applaudissements des cadres et agents ne se sont pas fait attendre à la dotation que le ministre de tutelle leur a faite.

Visitant les installations de sa division provinciale à Goma, Guy Loando s'est rendu compte que le cadre de travail n'est pas approprié pour un bon rendement. Promiscuité des locaux, manque des fournitures et équipements des bureaux, un personnel pléthorique et impayé, A tous ces desiderata, il a promis d'apporter des solutions dans un bref délai.

Cette visite a été un réconfort et un soutien pour les cadres et agents de la division provinciale de l'Aménagement du territoire à Goma. Ils n'ont pas caché leur satisfaction à travers le chef de bureau Bakwaluke Leonce : «Nous avons écouté le ministre et nous avons été très contents parce que c'est la toute première fois que nous le rencontrons. Le ministre nous a rassuré que les choses vont marcher. Nous lui avions présenté notamment le problème des matriculés qui ne sont pas mécanisés et des nouvelles unités. Il nous a promis d'en trouver des solutions», a-t-il déclaré tout en saluant le dynamisme du ministre d'Etat, Guy Loando: « Nous sommes très ravis parce que nous savons qu'aujourd'hui avec le ministre qui est effectivement actif; nos conditions seront améliorées. Nous avons fait trois ans sans salaire mais nous sommes tout le temps au bureau, nous venons à pied, nous manquons des fournitures de bureau, nous manquons même des papiers pour l'impression des rapports. Malgré cela, on se démerde pour venir au travail à pied et nous sommes là depuis trois ans ».

Visite des sites touchés par le volcan Nyiragongo

Après la séance de travail avec le personnel de la division provinciale de l'Aménagement du territoire à Goma, Guy Loando accompagné des experts de son ministère, des agents de la protection civile et de l'observatoire volcanologique de Goma, s'est rendu dans le territoire de Nyiragongo pour, entre autre, évaluer les dégâts sur l'espace physique qu'occupaient les populations évacuées, identifier le type des maisons qu'elles occupaient, écouter le point de vue des autochtones sur l'option de la relocalisation de ces populations qui reviennent timidement dans leurs espaces de vie, et faire des projections sur les espaces physiques qui pourront être choisis et aménagés en vue d'accueillir toutes les familles qui ont perdu leurs toits. C'est ainsi que le ministre d'Etat a visité tour à tour les groupements de Kibati, Munigi, le village de Mugerwa et l'école conventionnée catholique Kahembe dans l'agglomération de Munigi situés tous dans le territoire de Nyiragongo.

Pour le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du territoire, Me Guy Loando, pour réussir la relocalisation de ces populations, il faut une approche participative et inclusive quand la question sera abordée après l'identification et l'aménagement des sites qui vont les accueillir et anticiper avec une solution définitive qui passera par un plan provincial de l'aménagement du territoire.