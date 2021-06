Sénégal: Bambey / Visite du site du modèle régional agropole - Plus de 19 200 emplois en voie de création

Le ministre de l'industrie Moustapha Diop a visité hier, mardi, le site de Ndangalma qui doit abriter le modèle régional de l'agropole. Il s'agit d'une zone qui sépare la localité de Merina Sarr et de Ndiama Fall. Ce site fait partie des modèles du pôle centre qui couvre les régions de Kaolack de Fatick, de Kaffrine et de Diourbel. L'objectif, c'est de mettre en place des agropoles

C'est un projet agro industriel visant à faciliter la mise en réseau des acteurs de la chaine de valeur. Ces agropoles vont nous permettre d'assurer la sécurité alimentaire, en produisant plus et en transformant sur place, en créant de la valeur ajoutée et de l'emploi pour les jeunes », a lancé le ministre de l'Industrie en visite au site de Ndangalma. Selon lui, l'étude de faisabilité mais également la situation du projet ont permis de prendre les filières de l'arachide, du sel et des céréales comme filières à développer à côtés d'autres filières complémentaires.

Le nombre d'emplois retenus sur la base de projets incubés lors de la phase du projet est de 19 200 emplois compte non tenu des filières complémentaires. Et il poursuit : « aujourd'hui, le projet veut apporter la contribution du secteur de l'industrie à la politique de création d'emplois par le Président Macky Sall. Le foncier est déjà sécurisé. Une partie du financement est déjà disponible. C'est l'aide de la coopération Belge à hauteur de 22Millions 500 euros. Il reste l'enveloppe à compléter avec la BAD et la BID, respectivement à hauteur de 60 millions e dollars et 128 millions d'euros ». C'est pourquoi le ministre Moustapha Diop n'a pas manqué de remercier les partenaires techniques et financiers.

Le Ministre conseiller Mor Ngom, maire de Ndangalma, a remercié le Président Macky Sall parce que selon lui, « un centre de formation vient d'être inauguré qui va être un levier pour participer à la livraison de l'agropole. Le centre de formation est le pilier 2 du Plan Sénégal émergent ». Le Khalife de Merina Sarr a offert gracieusement 12 hectares pour abriter ce site.

Pour rappel, Gatte seo et Nguinthie avaient marché pour s'opposer à la création de ce site au niveau de leurs champs de cultures.