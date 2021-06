Sénégal: Kaffrine / Accident près de Mbirkilane - 2 morts et 5 blessés

Deux (2) personnes ont trouvé la mort, hier mardi, dans un accident intervenu vers midi à hauteur de Nawel, près de Birkilane (Kaffrine). Il s'agit d'un camion-citerne qui est entré en collision avec une voiture de transport en commun type «7 places» appelé aussi «taxi-brousse», dont le chauffeur a été tué sur place, de même qu'une de ses passagères.

Cinq (5) personnes ont été également blessées dans cet accident intervenu sur la route nationale numéro 1 (RN1), reliant Dakar à Tambacounda. Le chauffeur du camion-citerne est entendu par la Brigade de Gendarmerie de Mbirkilane. Les corps des victimes et les blessés ont été acheminés à l'- hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine. Cet accident intervient environ 48 heures après un autre survenu à Kaolack et dans lequel 5 membres d'une même famille ont perdu la vie.

C'était sur la route de Keur Madiabel dimanche dernier. Ils ont été tués eux aussi dans une collision entre un véhicule de type «7 places» et une voiture de marque Peugeot. Les corps sans vie de ces victimes sont présentement à la morgue de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass. Plus d'une semaine avant, une collision mortelle avant fait plus de bruit lors de l'étape de Kédougou de la tournée économique du chef de l'Etat Macky Sall dans le Sénégal Oriental.

Une tournée qui a démarré le samedi 30, dans les régions de Kaffrine, Tambacounda et Kédougou et endeuillée par un accident mortel sur la route du Parc Niokoloba, le lundi 31 mai 2021. Il s'agit de l'équipe de reportage du site Leral.net (Leral Tv) dont trois (3) collaborateurs ont perdu la vie et deux (2) autres blessés dans une collision entre leur véhicule et un camion.

La voiture de l'équipe de reportage, qui avait devancé le cortège présidentiel resté à Tambacounda, a eu un choc frontal avec un camion.