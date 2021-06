Afrique: Bye bye Cameroun, le Nigéria déjà tourné vers l'objectif Qatar 2022

Le sélectionneur du Nigéria Gernot Rohr attend déjà avec impatience les éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 prévues en septembre. Le patron des Super Eagles l'a affirmé à l'issue des deux matches amicaux que le Nigéria a disputés contre le Cameroun au Stadion Wiener Neustadt de Vienne, en Autriche.

Mardi, les deux rivaux continentaux se sont séparés sur un score nul et vierge dans ce qui a été une rencontre énergivore et solide. Plus tôt vendredi dernier, les Lions Indomptables avaient remporté une victoire 1-0 sur les Super Eagles grâce à un but spectaculaire du milieu de terrain de Fulham André-Frank Zambo Anguissa qui avait laissé le gardien Maduka Okoye interdit.

Pourtant Rohr, qui a fait appel à nouveaux visages après les retraits tardifs de certaines stars établies, était de bonne humeur à la fin de la double confrontation face au Cameroun.

« Nous avons eu quelques difficultés aujourd'hui et avons commencé avec Valentine Ozornwafor en défense et terminé avec Simon Moses (un ailier) au poste d'arrière gauche; mais je suis content que nous n'ayons encaissé aucun but", a expliqué l'entraîneur allemand.

Rohr a souligné l'importance des liens amicaux avec le Cameroun, ajoutant que c'était une bonne occasion d'évaluer les qualités que les autres joueurs peuvent apporter dans l'équipe des Super Eagles.

« Ce n'est pas facile quand il manque des joueurs de qualité comme Osimhen, Chukwueze, Aribo et les autres, mais c'est bien que nous soyons venus et que nous ayons travaillé ensemble au cours des 10 derniers jours. Même si nous n'ayons marqué aucun but contre le Cameroun, les fruits de notre travail arriveront en septembre », a réitéré Rohr. "Je pense que nous serions prêts en septembre pour nos éliminatoires de la Coupe du monde contre le Libéria et le Cap-Vert."

Rohr, à la tête de l'équipe du Nigeria depuis 2016, a mené les Super Eagles à la Coupe du Monde de la FIFA 2018 en Russie et à la Coupe d'Afrique des Nations Total 2019 en Égypte, où ils ont remporté la médaille de bronze.

Il a également qualifié les Super Eagles pour la prochaine CAN TotalEnergies 2021, qui se tiendra l'année prochaine au Cameroun, et serait le premier à qualifier les Super Eagles pour une deuxième Coupe du Monde de la FIFA successive s'il guidait ses poulains vers Qatar 2022.