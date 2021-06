Maroc: Coopération bilatérale - Le Maroc et la Hongrie signent plusieurs projets d'accords

Rabat — Le Maroc et la Hongrie ont signé, mercredi à Rabat, plusieurs projets d'accords couvrant divers domaines de coopération bilatérale.

Ces projets d'accords ont été signés en marge des entretiens du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Etranger, M. Nasser Bourita, avec le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie, M. Peter Szijjartode, qui effectue une visite officielle dans le Royaume.

Ainsi, les deux ministres ont signé un Mémorandum d'entente sur les consultations politiques qui vise à créer un cadre pour la discussion des sujets d'intérêt commun entre les deux parties moyennant des rencontres régulières entre les responsables de différents niveaux.

Il s'agit aussi d'un Mémorandum d'entente dans le domaine de la formation diplomatique qui ambitionne de renforcer le partenariat entre l'Académie Marocaine des Etudes Diplomatique (AMED) et le ministère hongrois des Affaires étrangères en matière de formation des jeunes diplomates et d'échange d'expériences, ainsi qu'un Accord sur l'assistance mutuelle en matière Pénale pour la création d'une entraide judiciaire systématique entre les deux pays, notamment dans le domaine des procédures d'enquête et de notification en matière d'exécution des peines ou des mesures de protection.

Les deux parties ont également signé un Accord de partenariat entre l'Administration des douanes et impôts Indirects (ADII) du Royaume du Maroc et l'Administration Nationale des Impôts et des douanes de Hongrie. Cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux institutions chargées de la douane et l'amélioration de l'efficacité de leurs actions à travers l'échange d'informations et d'expériences.

Il s'agit également d'un Programme d'application de l'Accord de Coopération Culturelle au titre des années 2021-2024, qui vise à mettre en œuvre et initier des actions dans les domaines de la culture et de la science pour la concrétisation de l'Accord de coopération culturelle et scientifique signé entre les deux pays le 7 mars 1972.

Un Programme d'application de l'Accord de coopération sportive au titre des années 2021-2022-2023 a été signé par les deux parties. Ce programme vise à mettre en œuvre et initier des actions dans le domaine du sport pour la concrétisation de l'Accord de coopération culturelle et scientifique signé entre les deux pays le 7 Mars 1972.

Les deux ministres ont aussi signé un Échange de note pour la reconnaissance des certificats de vaccination contre la COVID-19 en vue de reconnaître réciproquement des certificats de vaccination des ressortissants des deux pays.

Un Mémorandum d'entente en matière de recherche scientifique et technologique, qui ambitionne de renforcer la coopération dans les domaines scientifiques et technologiques à travers des programmes de recherche communs et l'échange de bonnes pratiques en innovation, ainsi qu'un Protocole additionnel concernant l'amendement du Mémorandum d'entente relatif au programme "The Stipendium Hungarium" pour les années 2020-2022 et qui vise à augmenter le nombre de bourses d'étude allouées aux étudiants marocains en Hongrie de 150 initialement prévues par le Programme à 165 bourses, ont été signés côté marocain par le ministre délégué chargé de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Driss Ouaouicha.