Maroc: La Hongrie salue le rôle "déterminant et exemplaire" du Maroc dans la lutte contre l'immigration irrégulière et le terrorisme (Déclaration conjointe)

Rabat — La Hongrie a salué le rôle "déterminant et exemplaire" du Maroc en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et le terrorisme, réaffirmant que le Royaume demeure un "partenaire stratégique de l'Union Européenne".

"La Hongrie salue le Maroc pour son rôle déterminant et exemplaire en matière de lutte contre l'immigration irrégulière et contre le terrorisme, en tant que partenaire stratégique de l'Union Européenne", indique la Déclaration conjointe signée, mercredi à Rabat, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, M. Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et du Commerce de Hongrie, M. Peter Szijjarto, actuellement en visite officielle au Maroc.

De même, le Maroc et la Hongrie soulignent l'importance de développer la coopération, le partenariat et le dialogue entre l'UE et son voisinage du Sud et avec la zone euro-africaine, afin d'apporter des réponses communes à tous les défis auxquels ces régions sont confrontées, particulièrement en termes de sécurité, de stabilité, de migration et de développement socio-économique et humain, ajoute le texte.

Dans ce sillage, la Hongrie salue l'action du Maroc en faveur du développement d'un nouveau modèle de coopération Sud-Sud. Dans cet esprit, les deux parties soulignent l'importance de promouvoir la coopération triangulaire entre le Royaume, la Hongrie et leurs partenaires dans le continent africain.