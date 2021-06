Ile Maurice: Le représentant de Rodrigues à l'Assemblée Nationale rend hommage à Sir Anerood Jugnauth

communiqué de presse

" La République a perdu un grand homme, et Rodrigues a perdu un grand ami ". C'est avec ces mots que le représentant de Rodrigues, M. Joseph Buisson Léopold, a rendu hommage, ce soir, à l'ancien Président et Premier Ministre de la République de Maurice, Sir Anerood Jugnauth (SAJ), GCSK, KCMG, QC, PC, à l'Assemblée Nationale, à Port-Louis.

M. Leopold a souligné que SAJ était le Premier ministre qui a servi le plus longtemps dans cette Assemblée, ce qui, en soi, témoigne de la grande vision de l'homme et de la confiance que le peuple de la République de Maurice avait en lui.

C'est avec un cœur lourd que je rends hommage à ce grand homme, à son héritage amical et politique envers l'île Rodrigues et son peuple, à la perte d'une telle figure paternelle pour Rodrigues, a-t-il déclaré.

Par ailleurs, M. Léopold a souligné que les gens l'admiraient pour son humilité et sa franchise. Sa profonde affection a été réitérée par ses innombrables visites à Rodrigues, que ce soit en tant que Président ou Premier Ministre ou toute autre fonction officielle qu'il a occupée, ainsi qu'à titre privé. Sa contribution au service du peuple de Rodrigues dans ses nombreuses fonctions est innombrable et a ouvert la voie à un Rodrigues autonome et durable, a-t-il ajouté.

M. Leopold a indiqué que SAJ était étonnamment bien conscient de la situation qui prévalait à Rodrigues en 1982 et était également bien conscient du souhait du peuple Rodriguais pour un système de gouvernement décentralisé. Il a rappelé les nombreuses contributions de SAJ à Rodrigues, notamment, en 1987, alors que le parlement et le pays s'embarquaient dans la vision de SAJ de faire de Maurice une République, il a confié le portefeuille de Ministre de Rodrigues et des îles éparses au Commissaire en chef de Rodrigues, Serge Clair, afin d'apporter cette inclusion à travers le territoire ; le changement de paradigme que SAJ a continuellement apporté à l'administration de Rodrigues ; et la transformation de Rodrigues en une zone hors taxe dans les années 2000 sous la bannière du MMM-MSM.

En outre, il a ajouté que le jour symbolique du 1er février 2001, lors de sa visite officielle à Rodrigues, SAJ a annoncé que son gouvernement allait définitivement donner à Rodrigues son autonomie. Pour marquer son engagement envers le peuple rodriguais, une délégation a été immédiatement envoyée à Trinidad et Tobago pour examiner le système décentralisé de ce pays et, le 20 novembre 2001, SAJ a présenté le projet de loi sur l'Assemblée régionale de Rodrigues.

M. Léopold a indiqué que SAJ était également présent à Rodrigues le 12 octobre 2002 pour la mise en place du premier Conseil exécutif régional de Rodrigues en sa capacité de Premier ministre.

Le représentant a annoncé que l'Assemblée Régionale de Rodrigues a été convoquée le mardi 10 juin 2021 afin de rendre hommage à SAJ pour son immense contribution au développement de Rodrigues et a exprimé l'espoir que l'actuel Premier Ministre continue à entretenir cette affection.