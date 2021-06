Maroc: La souveraineté et la stabilité sont "primordiales" pour le Maroc et la Hongrie (ministre hongrois des AE)

Rabat — L'amitié étroite et l'alliance forte entre le Maroc et la Hongrie puisent leurs forces dans la similitude et l'homogénéité entre les deux pays, a affirmé, mercredi à Rabat, le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto, précisant que la souveraineté et la stabilité demeurent, à l'heure actuelle et à l'avenir, primordiales pour les deux pays.

"Dans plusieurs domaines, il y a une homogénéité entre le Maroc et la Hongrie, ce qui a donné lieu à une amitié étroite et à une alliance forte entre les deux Etats", a indiqué M. Szijjarto, en visite officielle au Maroc, lors d'une conférence de presse à l'issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains Résidant à l'Étranger, M. Nasser Bourita, mettant en avant l'histoire ancestrale ainsi que les traditions dont le Royaume et la République de Hongrie sont fiers.

Le chef de la diplomatie hongroise a aussi mis l'accent sur la nécessité de renforcer la coopération et le partenariat entre l'Afrique et l'Union Européenne, en ce temps de pandémie, qui a eu des répercussions sanitaires, économiques et sécuritaires.

Ce partenariat, a-t-il souligné, ne peut pas aboutir si la relation entre les deux parties n'est pas basée sur l'échange, le respect mutuel et l'égalité.

Dans ce sens, il a estimé que si la stabilité et la paix sont renforcées en Afrique du nord, cela aura sans nul doute des incidences positives sur la sécurité de l'UE.

Dans le même contexte, le ministre hongrois a fait part de son soutien à la candidature du Maroc au Conseil de sécurité, de même qu'il a fait état de l'augmentation de 100 à 165 du nombre de bourses accordées aux étudiants marocains pour poursuivre leurs études dans les universités hongroises.

Il a aussi tenu à saluer hautement le bon déroulement de la campagne nationale de vaccination au Maroc, "la plus réussie en Afrique".