Tunisie: Nabil Karoui reconduit en prison

Accusé de corruption financière et d'évasion fiscale, Nabil Karoui, patron de la chaîne Nessma TV et président du parti Qalb Tounes a été reconduit, ce mercredi, en prison, a fait savoir Mohsen Daly, porte- parole du pôle judiciaire économique et financier.

Le juge d'instruction a décidé mardi de transférer Nabil Karoui, à un établissement public de santé pour y recevoir les soins nécessaires. « Nabil Karoui sera reconduit en prison dès que son état de santé s'améliore », avait déclaré mardi à la TAP, Mohsen Daly.

Selon un journaliste de Tap sur les lieux, Nabil Karoui a décidé d'observer un sit-in au bureau du juge d'instruction près le pôle judiciaire et refusé de signer la décision de prolongation de sa détention préventive.

Constat corroboré par Me Nezih Souiî, membre du comité de défense de l'homme d'affaires Nabil Karoui. Il a déclaré à la TAP que son client refuse de signer la prolongation de sa détention préventive, et considère cela comme étant une « complicité de fraude » et une « injustice », d'autant plus que « l'article 85 du Code de procédure pénale énonce que l'information de l'ordonnance de renouvellement de la détention préventive doit se faire avant expiration des délais ».

Un mandat de dépôt a été émis à l'encontre de Nabil Karoui, le 24 décembre 2020 après avoir été entendu au pôle judiciaire économique et financier pour des soupçons de corruption financière et d'évasion fiscale.