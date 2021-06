Ile Maurice: Consommation - A J-2 du Budget - le porte-monnaie gravement malade

Pandémie de Covid-19 aidant, ou n'aidant pas plutôt, le dernier bulletin mensuel de Statistics Mauritius sur l'inflation n'augure rien de positif à deux jours de la présentation du Budget. En trois mois, l'indice des prix à la consommation (IPC) a grimpé de 109 points en avril 2021 et de 109,8 points en mai 2021. L'indice était chiffré à 106,1 points en décembre 2020.

La hausse du prix des légumes et des boissons non alcoolisées a contribué à ce changement de l'IPC le mois dernier, de même que les cigarettes, les herbes culinaires et la viande qui coûtent plus cher. Selon le rapport publié le 7 juin, les indicateurs des prix pour les vêtements, pour les foyers, la santé ou même le transport demeurent stables à ce stade. Rappelons que de janvier à ce jour, plusieurs produits de consommation à grande échelle sont plus chers, notamment l'huile, l'essence, le riz Basmati, ou encore le beurre, ce qui réduit davantage le budget des consommateurs, surtout en cette période crise.

Le prix des médicaments a également grimpé même si l'indicateur des prix n'en a pas été grandement perturbé. Il faudra attendre vendredi pour savoir si le consommateur mauricien sera de nouveau appelé à débourser plus pour s'offrir les produits et services qu'il utilise le plus au quotidien.