Algérie: Tunisie-Algérie (amical) - Les "Verts" pour battre le record africain d'invincibilité

Alger — L'équipe nationale de football affrontera vendredi son homologue tunisienne au stade Hamadi-Agrebi de Radès (20h30), en match amical de préparation, avec l'intention de battre le record africain d'invincibilité détenu en compagnie de la Côte d'Ivoire avec 26 rencontres.

Vainqueurs lors des deux premiers tests amicaux disputés jeudi et dimanche à Blida respectivement face à la Mauritanie (4-1) et au Mali (1-0), les "Verts", invaincus depuis le 18 novembre 2018 (victoire à Lomé face au Togo 4-1, ndlr), seront cette fois-ci face à un sérieux client, deuxième sur le plan continental, selon le dernier classement de la Fédération internationale (Fifa).

En vue de cet ultime test de préparation, Belmadi va aligner son équipe type, avec notamment le retour sur le côté droit de Youcef Atal et du milieu offensif Sofiane Feghouli, ménagés face au Mali. En revanche, le milieu offensif Adam Ounas, touché à la tête suite à un choc aérien, est incertain.

Historique des confrontations : Algérie et Tunisie à égalité

Une victoire, ou à défaut un match nul, permettra non seulement aux "Verts" d'effacer des tablettes le record des Ivoiriens, mais surtout de préserver la bonne dynamique enclenchée depuis l'arrivée à la barre technique de Djamel Belmadi.

Un éventuel ascendant psychologique non négligeable en vue du début du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, reporté de juin à septembre en raison de la pandémie de Covid-19.

De son côté, la Tunisie, difficile vainqueur samedi de la RD Congo (1-0) pour son premier match amical, abordera ce derby maghrébin avec l'objectif de conforter sa position de deuxième meilleure nation africaine.

La Tunisie sera privée des services de deux pièces maîtresses : les milieux de terrain Youcef Msakni et Ferjani Sassi, blessés et soumis à un repos de dix jours. Les Tunisiens boucleront leur série de matchs amicaux face au Mali le 15 juin à Radès.

La rencontre sera dirigée par un trio arbitral égyptien sous la conduite de Mohamed Maârouf, assisté de ses compatriotes Youssef El-Bosaty et Samir Djamal, alors que le quatrième arbitre est le Tunisien Naïm Hosni.

Ces rencontres amicales s'inscrivent dans le cadre de la préparation des "Verts" en prévision du 2e tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar-2022.

Déclarations de joueurs de la sélection algérienne de football en zone mixte au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger)

- Baghdad Bounedjah (Al Sadd - Qatar) : "Le match face à la Tunisie est aussi important que les deux premiers matchs amicaux disputés contre la Mauritanie et le Mali. Nous abordons cette rencontre avec le maximum de concentration pour revenir avec un résultat positif. La Tunisie est une bonne équipe, connue pour le jeu qu'elle développe et le talent de ses joueurs, mais nous avons également notre style de jeu qui s'appui sur la conservation du ballon et la pression sur l'adversaire. Ces qualités nous permettront de conserver notre série d'invincibilité".

- Youcef Belaili (Qatar SC - Qatar) : "C'est un match derby face à notre homologue tunisien, nous allons nous donner à fond pour gagner le match. C'est une rencontre particulière pour moi, vu que j'ai joué plusieurs saisons en Tunisie, mais ça ne m'empêchera pas de donner le maximum pour décrocher une nouvelle victoire et préserver notre série d'invincibilité".

- Mehdi Zeffane (Krylya Sovitov - Russie) : "Nous abordons cette rencontre avec beaucoup d'ambitions pour défendre notre série de 26 matchs sans défaite. L'équipe est en forme, on reste sur deux victoires consécutives avant d'affronter la Tunisie, nous avons hâte d'être vendredi pour pouvoir faire un bon match. Nous avons eu une belle opposition face au Mali, mais nous avons su répondre avec nos forces et gagner à domicile. Il existe une rivalité sportive entre l'Algérie et la Tunisie, je pense que cette situation nous pousse à donner le maximum pour décrocher une victoire".

- Mehdi Zerkane (Bordeaux - France) : "Nous allons affronter la Tunisie avec un bon état d'esprit, le groupe vit bien ensemble, nous allons encore travailler cet après-midi pour bien préparer le match de vendredi. Nous allons jouer notre jeu, nous nous donnerons à 100% pour réaliser le meilleur résultat possible. Sur le plan personnel, j'ai joué les deux premiers matchs amicaux, mais je suis toujours prêt, si le coach fait appel à moi".

Les dix dernières rencontres de l'Algérie avant d'affronter la Tunisie en match amical de préparation aux éliminatoires du Mondial-2022 :

6 juin 2021 à Blida (amical):

Algérie - Mali 1-0

But : Mahrez (57e)

3 juin 2021 à Blida (amical):

Algérie - Mauritanie 4-1

Buts: Feghouli (40e, 57e), Ounas (61e), Bounedjah (70e)

29 mars 2021 à Blida (CAN-2021/Qualifications):

Algérie - Botswana 5-0

Buts : Mandi (24e), Feghouli (57e), Mahrez (s.pen 63e), Bounedjah (72e), Boulaya (87e)

25 mars 2021 à Lusaka (CAN-2021/Qualifications):

Zambie - Algérie 3-3

Buts : Ghezzal (19e), Slimani (25e et 55e)

16 novembre 2020 à Harare (CAN-2021/Qualifications):

Zimbabwe - Algérie 2-2

Buts : Benlamri (34e), Mahrez (38e)

12 novembre 2020 à Alger (CAN-2021/Qualifications):

Algérie - Zimbabwe 3-1

Buts : Bounedjah (31e), Feghouli (42e), Mahrez (66e)

13 octobre 2020 à la Haye, Pays-Bas (amical):

Algérie - Mexique 2-2

Buts : Bennacer (45e), Mahrez (67e)

9 octobre 2020 à Klagenfurt, Autriche (amical):

Algérie - Nigeria 1-0

But : Bensebaïni (6e)

18 novembre 2019 à Gaborone (CAN-2021/Qualifications):

Botswana - Algérie 0-1

But : Belaïli (14e)

14 novembre 2019 à Blida (CAN-2021/Qualifications):

Algérie - Zambie 5-0

Buts : Bensebaïni (43e), Bounedjah (68e s.pen et 90e), Belaïli (75e), Soudani (85e)

Bilan en 10 matchs : 7 victoires, 3 nuls, 0 défaite

Buts marqués : 27 / Buts encaissés : 9