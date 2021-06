Algérie: L'équipe de la 2e RM remporte la Coupe d'Algérie militaire de course d'orientation

Oran — L'équipe de la 2e Région militaire a remporté la première édition de la Coupe d'Algérie militaire de course d'orientation, clôturée mercredi au complexe sportif régional de la 2e RM, au terme de deux jours de compétition.

L'équipe de la deuxième région militaire s'est adjugée la première place au classement par équipes avec un temps de 273 m 90 s devant celle de la 4e Région militaire avec 443 m 31 s et l'Académie militaire de Cherchell avec 524 m 13 s.

En individuel messieurs, les coureurs de la 2 RM ont nettement dominé en course moyenne et longue distance occupant les trois premières places avec Bentaib Hamza (53 m 1 s) devant Hmida Noufel (53m4 9 s) et Hamadi Djilali (54 m 2 s).

Chez les dames, Bouaka Dalila de la 2e Région militaire s'est distinguée avec ses coéquipières Magherbi Karima et Ouafet Imen.

Lors de la cérémonie de clôture, présidée par le général Nassir Bouhama, chef d'état-major de la 2 RM, la coupe et des médailles ont été remises aux lauréats des premières places.

Le général Bouhama a déclaré, en substance dans son allocution de clôture, que les lauréats des premières places ont récolté le fruit de leur excellente préparation, soulignant que le Haut commandement de l'Armée nationale populaire a mobilisé tous les moyens pour le succès de ce rendez-sportif.

Cette compétition militaire de course d'orientation, composée de deux épreuves, course moyenne et longue distance, s'est déroulée au niveau de la forêt "Moulay Ismail" de Mascara regroupant 95 athlètes dames et messieurs de 16 équipes représentant différentes unités et forces de l'Armée nationale populaire (ANP) en plus des six régions militaires.