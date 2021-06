Algérie: L'industrie pharmaceutique de Constantine, un jalon dans la coopération algéro-éthiopienne

Constantine — L'ambassadeur de la République d'Ethiopie en Algérie Nabiat Getachaw, en visite mercredi à Constantine, s'est intéressé à l'industrie pharmaceutique développée au niveau de cette wilaya soulignant l'importance de "consolider la coopération économique bilatérale".

"L'industrie pharmaceutique développée à Constantine figure parmi les thèmes à débattre et à discuter en vue de consolider la coopération économique et les échanges commerciaux bilatéraux entre l'Algérie et l'Ethiopie", a affirmé l'ambassadeur éthiopien au terme d'une réunion avec les opérateurs économiques de Constantine, organisée à la Chambre de commerce et d'industrie Rhumel (CCIR).

La réunion a été mise à profit pour mettre en avant les opportunités d'affaires et d'investissements à développer entre les deux pays, a ajouté le diplomate qui a souligné l'importance de "créer des liens de coopération pour une économie forte".

Pour sa part, le président de la CCIR, Mohamed Larbi Souici, qui a évoqué les "performances réalisées par l'Ethiopie", notamment dans le domaine économique, a plaidé pour l'installation d'un Conseil d'affaires algéro-éthiopien afin de développer davantage les opportunités d'échanges et de coopération.

M. Souici a insisté également sur l'intérêt de développer une "coopération interafricaine", notamment entre l'Algérie et l'Ethiopie, et la mise en place d'un "marché africain commun" pour promouvoir les échanges et la coopération au service de l'économie.