Congo-Brazzaville: Volontariat - Plus de vingt jeunes entament une nouvelle aventure

Vingt- neuf jeunes ont, à travers le programme du Corps des jeunes volontaires congolais, entamé leur mission de volontariat national au cours de la cérémonie officielle de déploiement de la deuxième cohorte des volontaires nationaux

Le ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, en partenariat avec France volontaire et l'ambassade de France au Congo a lancé le processus le 8 juin. Onze femmes et dix-huit hommes sont en effet déployés dans seize organisations non gouvernementales nationales et internationales œuvrant dans les domaines de l'éducation, du développement local, la santé, l'environnement, la protection des personnes vulnérables, le développement agricole et la justice notamment à Brazzaville, Ngo, Kingoué, Nkayi, Tsikapika et Pointe-Noire pour une durée de sept mois.

Ce projet, a précisé le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, s'inscrit dans le but de favoriser l'amélioration des conditions d'employabilité et d'insertion socio-professionnelle des jeunes diplômés et qualifiés afin d'approfondir leur connaissances en tant qu'acteurs clés dans la réalisation des différents programmes du gouvernement et de servir de pont pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Congo. « Le volontariat aujourd'hui est reconnu comme un vivier de compétence. Il contribue indiscutablement à l'atteinte des objectifs du développement durable. Véritable outil de développement à la base, le volontariat a l'avantage de s'investir dans les secteurs prioritaires du développement du pays », a souligné Mamadou Camara Ndour, le représentant de France volontaires.

La redynamisation du Corps des jeunes volontaires au Congo

Investir dans l'épanouissement de la jeunesse est un engagement clé ayant motivé « France volontaires » à accompagner depuis 2015, le ministère en charge de la jeunesse dans la mise en œuvre du programme du Corps des jeunes volontaires au Congo. Par cette collaboration, « France Volontaires » entend ainsi contribuer à l'émergence d'une véritable expertise locale pour le développement du volontariat national sur le territoire congolais. C'est dans cette vision qu'elle a signé en mars une convention de financement avec l'Ambassade de France au Congo pour appuyer le programme Corps des jeunes volontaires du Congo dans le cadre du Fonds du projet innovant des Sociétés civiles et coalition des acteurs (Piscca). Le recrutement de cette nouvelle cohorte lancé au mois d'avril, a été mené par le programme du corps des jeunes volontaires du Congo en partenariat avec France volontaires. La sélection des candidats s'est effectuée selon les trois critères majeurs, notamment le parcours de la formation, les compétences attendues pour la mission et les engagements communautaires et associatifs.

Le gouvernement qui soutient le volontariat, a multiplié des initiatives ayant permis la mise en place du Corps des jeunes volontaires du Congo afin de répondre à la problématique de la jeunesse congolaise qui, selon Flavien Nzamba, coordonnateur du corps des jeunes volontaires, se pose en termes de la facilité d'accès à l'emploi et à la nécessité de faire participer les jeunes congolais aux solutions de développement national. Trois ans après le lancement de la première cohorte qui a eu lieu en 2015 lors de la 9e session de formation pré-déploiement du Corps des jeunes volontaires de l'Union africaine en novembre 2018, la loi n°17-2021 du 12 avril 2021 portant institution du Corps des jeunes volontaires du Congo a été adoptée. Ce cadre juridique, a salué Flavien Nzamba, « augure de très bonnes perspectives dans le cadre de la valorisation du volontariat national et international, qui sera complété par des textes d'application ».

« Nous osons croire qu'avec la promulgation de la loi n°17-2021 du 12 avril 2021 portant institution du Corps des jeunes volontaires du Congo, la coordination dudit programme rencontrera une oreille plus attentive dans le cadre de la mobilisation d'autres partenaires techniques et financiers en vue de la professionnalisation du volontariat au Congo », a souligné Hugues Ngouélondélé.