Togo: Les éleveurs se mettent à niveau pour mieux exploiter « l'or gris des Savanes »

La pintade est une volaille qui identifie la région des Savanes au Togo. De par sa production adaptée à la région, elle est aussi commercialisée et donc offre un résultat direct de sa forte production et consommation. Malgré tout cela, la pintade reste l'une des volailles dont la recette est faible pour les éleveurs et sa chaire n'est pas consommée dans des conditions quantitatives et qualitatives sur les marchés urbains comme ruraux.

Aussi, les éleveurs rencontrent d'énormes difficultés dans la production de cette volaille qui est de nos jours appelée « l'or gris des Savanes ». Comment réussir l'élevage à grande échelle ? Comment mettre sur les marchés ce produit en quantité et en qualité ?

Les éleveurs auront, pendant deux jours, les réponses à ces questions ; ceci, à travers une rencontre d'échanges et de partages des éleveurs de pintades de la région des Savanes et les techniciens de la matière.

Une rencontre multi acteurs organisée par Elevages et Solidarité des Familles au Togo (ESFT) et son partenaire Elevages Sans Frontière (ESF) avec l'appui technique de l'Agence Française de Développement (AFD). Rencontre inscrite dans l'exécution du projet « OR GRIS DES SAVANES ». Par ce projet, il sera question de soutenir l'élevage de pintades au Togo et particulièrement réduire la vulnérabilité économique et alimentaire des ménages ruraux de trois préfectures de la région (Tône, Tandjouaré et Oti) par l'accroissement de la production de pintades et la commercialisation de produits sur les marchés ruraux et urbains. La mise en œuvre du présent projet vise donc à améliorer les capacités et moyens de production des éleveurs de pintades, à développer les capacités de gestion et de commercialisation des éleveurs, et enfin, de renforcer les acteurs locaux dans leurs capacités à animer et structurer un dialogue territorial.

Le projet a connu une première phase d'expérimentation depuis trois ans ; il sera aussi question d'assurer une large diffusion des résultats des études réalisées sur le projet par les consultants, à travers les rencontres entre acteurs et diffuser les résultats des études menées au sein du projet avec les acteurs de la chaine de valeur volaille afin de recueillir des recommandations et amendements pour les perfectionner.

La présente rencontre s'est tenue ce 09 juin à Dapaong, avec la présence de Sylvain Gomez, coordinateur de ESF Afrique de l'Ouest, des autorités du secteur agricole de la région et des membres de ESFT.