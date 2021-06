Ile Maurice: Le parcours de SAJ est une inspiration pour tout notre peuple, déclare le Premier ministre

communiqué de presse

Sir Anerood Jugnauth (SAJ) était un homme aux qualités exceptionnelles qui, à de modestes débuts, est passé à l'un des dirigeants les plus accomplis et les plus acclamés du pays. Son parcours de vie est une parfaite illustration du triomphe de la persévérance, du courage et de la détermination, et est une source d'inspiration pour tout notre peuple, en particulier pour la jeunesse. Avec sa disparition, le pays a perdu l'un de ses fils les plus illustres, un homme d'Etat remarquable et très respecté, qui s'est consacré au service de sa patrie et, à sa manière, a touché le cœur de tout un peuple.

Cette déclaration a été faite par le Premier ministre (PM), M. Pravind Kumar Jugnauth, ce soir, à l'Assemblée nationale lors d'une séance spéciale pour rendre hommage à feu Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC, PC, ancien Premier ministre et ancien Président de la République de Maurice, décédé le 03 juin 2021 à l'âge de 91 ans.

Le Premier ministre a décrit SAJ comme un véritable patriote, doté d'un esprit indomptable qui a gagné la place qui lui revient dans l'histoire grâce au travail acharné, à la lutte et à la foi dans le service de la nation. SAJ, a souligné le Premier ministre, était un homme d'une grande vision, animé par les grands idéaux de faire de son pays un endroit meilleur pour tout le monde.

En outre, le Premier ministre a fait ressortir que SAJ s'acquittait de toutes ses responsabilités avec honneur, dignité et détermination. Son souci constant du bien-être de son peuple et de son pays continuera d'être une source d'inspiration pour les générations à venir, a ajouté le Premier ministre. La Nation, a-t-il déclaré, a perdu un fils qui a consacré près de 60 ans de sa vie au service de son pays et de ses concitoyens.

Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que tout au long de sa longue carrière politique, Sir Anerood a fait preuve de respect pour la constitution du pays, pour les institutions de l'Etat, pour la séparation des pouvoirs, et surtout pour l'état de droit et les droits de l'homme. L'un de ses héritages qui suscite le respect de tous est son combat acharné et épique pour la décolonisation complète de Maurice et la cause de la communauté chagossienne, a-t-il déclaré. SAJ, a ajouté le PM, a présenté notre revendication de souveraineté sur l'archipel des Chagos à l'Assemblée générale des Nations Unies en 2017.

Poussé par sa foi inébranlable, SAJ a ensuite décidé, à l'âge de 88 ans, de revêtir à nouveau sa toge d'avocat et de faire un plaidoyer convaincant et mémorable à la Cour internationale de justice pour la décolonisation complète de Maurice et les droits légitimes des Chagossiens, a déclaré le Premier ministre. On se souviendra également de SAJ pour sa contribution à l'ordre public, et surtout pour sa lutte sans merci contre la mafia de la drogue, comme en témoignent les deux commissions d'enquête qu'il a instituées et les mesures audacieuses prises pour lutter contre le fléau de la drogue à Maurice.

Parlant des nombreuses distinctions reçues par SAJ, le Premier ministre a souligné que Sir Anerood s'est vu conférer, entre autres, le titre de Grand Officier de l'Ordre de la Légion d'honneur par la République française en 1990. Il a également été élevé au rang de conseiller privé par Sa Majesté la Reine et a reçu le titre de The Right Honourable à vie en 1987.

De plus, le Premier ministre s'est attardé sur la carrière politique de SAJ, rappelant que ce dernier a été Premier ministre à plusieurs reprises dans le passé. Il a ajouté que Sir Anerood était également connu pour son franc parler, pour être honnête et direct - des qualités qui suscitent l'admiration et le respect de ses collaborateurs ainsi que de ses opposants.

SAJ, a soutenu par Premier ministre, restera dans les mémoires pour sa simplicité et son humilité. Il avait une foi profonde dans l'universalité de l'homme et croyait aux valeurs éternelles de la fraternité. Le Chef du gouvernement a ajouté que le pays se souviendra également de SAJ comme étant le « père du miracle économique mauricien », l'architecte de l'accession du pays au statut de République, et le fondateur de la Cyber City d'Ebène, entre autres.

A la suite de la disparition de SAJ, a indiqué le Premier ministre Jugnauth, le gouvernement indien, en signe de respect pour lui, a déclaré le 05 juin 2021 jour de deuil national dans toute la grande péninsule. Le Premier ministre mauricien a saisi l'occasion pour remercier son homologue indien et le peuple indien pour cet hommage à la mémoire de SAJ. Cela, a-t-il ajouté, montre la relation profonde entre les deux pays. Il a également remercié tous ceux à Maurice et à travers le monde, qui ont exprimé leur sympathie à la famille endeuillée.