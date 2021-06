Ile Maurice: SAJ a toujours eu à cœur l'intérêt des Rodriguais et des Chagossiens, déclare M. Ivan Collendavelloo

communiqué de presse

Les Rodriguais se souviendront à jamais de Sir Anerood Jugnauth (SAJ) pour la mise sur pied de l'Assemblée régionale, qui a apporté dignité et reconnaissance à la population rodriguaise.

Le chef du parti Muvman Liberater (ML) et membre du Parlement, M. Ivan Leslie Collendavelloo, a fait cette déclaration ce soir, à l'Assemblée nationale lors d'une séance spéciale pour rendre hommage à feu Sir Anerood Jugnauth, GCSK, KCMG, QC, PC, ancien Premier Ministre et ancien Président de la République de Maurice.

M. Collendavelloo a affirmé que SAJ, âgé de 88 ans, a eu le courage, la force et la ténacité en tant qu'avocat de lutter devant les instances internationales pour l'aboutissement de notre combat pour l'indépendance du peuple chagossien, pour l'indépendance complète de Maurice, pour l'Afrique et pour les droits humains universels.

En outre, M. Collendavelloo a souligné que SAJ, qui était acclamé au niveau international, malgré ses débuts modestes, a eu l'opportunité d'occuper les postes les plus élevés du pays. Il a reçu de nombreux prix prestigieux, mais a toujours mené une vie de simplicité et d'humilité. Sa discipline à toute épreuve, a indiqué M. Collendavelloo, l'a toujours guidé dans ses responsabilités.

De plus, M. Collendavelloo a souligné que SAJ, après chaque chute, se relevait avec un esprit stoïque et persévérant car il était imprégné du désir sincère de servir son pays. C'est l'image de Sir Anerood Jugnauth qui restera dans nos esprits, celle d'un leader au sens inébranlable du patriotisme, a-t-il dit.

Il a fait ressortir qu'à l'âge de 84 ans en 2014, SAJ s'était lancé dans une campagne politique et avait mené l'alliance Lepep à la victoire simplement parce qu'il était convaincu qu'il avait une juste cause pour laquelle se battre. Il a juré de se battre pour son pays et l'a fait jusqu'au dernier souffle car il était un homme de parole. Par ailleurs, SAJ, selon M. Collendavelloo, n'a pas hésité à renforcer la participation des femmes à la vie politique et économique.

Notre pays, a souligné M. Collendavelloo, a eu la chance d'avoir un homme imprégné d'un fort leadership et d'un sens patriotique. Il a eu l'audace de s'opposer à toute autorité qui ne servait pas les intérêts du pays et ne se permettrait jamais de devenir l'otage de qui que ce soit. Ses décisions étaient fondées sur la lucidité, la rationalité et la sagesse, a-t-il ajouté.