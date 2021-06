Afrique: La Sierra Leone retire le numéro 5 en l'honneur de la légende Sesay

Lors d'un match de Premier League entre Mighty Blackpool et Wusum Stars au Siaka Steven Stadium de Freetown, la Sierra Leone Football Association (SLFA) a annoncé qu'aucun joueur de l'équipe nationale senior masculine (Leone Stars) ne portera à nouveau le maillot numéro cinq (5).

La décision selon SLFA est d'honorer le regretté Umaru Din Sesay, l'ancien capitaine emblématique des Leone Stars pour son immense service à la nation.

Umaro a enfilé ledit numéro de maillot alors qu'il représentait la nation verte, blanche et bleue de 1975 à 1979, avant d'annoncer sa retraite il y a environ quatre décennies.

L'homme de 77 ans est décédé mercredi 22 mai 2021 à Freetown des suites d'une courte maladie.

Bien qu'il n'ait jamais disputé la Coupe d'Afrique des Nations ou la Coupe du monde, Sesay est classé parmi les plus grands footballeurs sierra-leonais à avoir revêtu les couleurs des Leone Stars.

On se souviendra de lui pour ses éminentes compétences défensives et capacités offensives, ainsi que pour le leadership et la discipline exceptionnels dont il a fait preuve sur et en dehors du terrain.

Umaru a rejoint le club d'élite de la Sierra Leone Mighty Blackpool en provenance du Topido FC de Kenema en 1965 et a connu dix-neuf saisons glorieuses sans précédent avec les "Tis-Tas Boys".

En 1968, le défenseur expérimenté a également représenté Mighty Blackpool sur la scène continentale lors de la première apparition du club au tour préliminaire de la 4e édition de la Coupe d'Afrique des clubs champions (aujourd'hui Ligue des Champions de la CAF), avant de briller à domicile pour remporter huit (8) Coupes et cinq (5) Ligues nationales. Ses efforts à chaque match lui ont permis de conserver le poste de capitaine du Mighty Blackpool jusqu'en 1986.

Ses récompenses personnelles comprennent trois prix spéciaux remportés en 2015, 2016 et 2019 pour l'ensemble de sa carrière et sa contribution exceptionnelle au football sierra-léonais.

Leadership hors du terrain

Sesay est devenu en 1997 le premier ex-footballeur à être nommé ministre des Sports de la Sierra Leone.

Il a également joué un rôle clé dans les négociations entre la Sierra Leone et le gouvernement chinois pour la construction du stade national de la Sierra Leone à Freetown.

« Umaro est un joueur fantastique, un grand leader et un tireur de penalty aguerri. Il n'avait jamais raté un penalty tout au long de sa carrière », a déclaré Brima Mazzola Kamara, ancien premier vice-président de la SLFA et successeur immédiat d'Umaro en tant que capitaine de l'équipe de Leone Stars, en présence de responsables de la SLFA et du gouvernement, d'arbitres, d'entraîneurs, de directeurs de club ainsi que de joueurs retraités et actuels de l'équipe nationale qui ont rendu hommage au héros disparu.