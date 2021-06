Madagascar: Eric Rabesandratana - « Satisfait de l'engagement des joueurs »

Le sélectionneur des Barea a affiché sa satisfaction, après deux jours d'entraînement. Éric Rabesandratana apprécie le fait que ses joueurs se donnent à fond. « Il était important de savoir dans quel état d'esprit se trouvait chaque élément. Ils ont tous répondu présent dès le premier entraînement. Ils ont très bien travaillé. Cette première étape était très instructive », a-t-il souligné, quand il s'est présenté en conférence de presse, hier à l'hôtel Ibis à Ankorondrano.

L'ancien capitaine du Paris Saint-Germain insuffle un vent nouveau. Et les pensionnaires de l'équipe nationale le suivent dans cette voie. « Ils sont très réceptifs. Concernant la discipline que mon staff et moi imposons, nous ne sommes pas là pour jouer un rôle de police. Mais il faut mettre en place cette discipline et on aura des résultats derrière. Je suis très content de leurs réactions », a-t-il ajouté.

Depuis le début de ce rassemblement, le staff applique une rigueur de tous les instants, notamment au niveau des temps de repos, de la ponctualité et de la concentration sur le travail. On a remarqué ainsi que les Barea étaient moins distraits, plus appliqués.

Éric Rabesandratana affiche toujours un visage souriant et aimable. Ouvert et disponible, il répond volontiers à toutes les sollicitations concernant son équipe.

Mais quand vient le moment de travailler, il laisse tomber les discussions et s'enferme dans sa bulle, afin de se focaliser à 100% sur le travail. Et il exige la même attitude de la part de ses collaborateurs et de ses joueurs. « Je suis pleinement satisfait de leur engagement pour l'instant », s'exclame-t-il.

Le coach adjoint, Fabiano Flora, est également content de la prestation des Barea : « C'est très important de bien leur transmettre l'organisation défensive et offensive à suivre. On a encore du temps pour travailler là-dessus. Mais jusqu'à maintenant, ils ont parfaitement respecté nos consignes. » Ces directives sont transmises uniquement en langue française. Sur ce point, Rabe a expliqué que « le staff et les joueurs s'organisent pour que le message passe bien à chaque fois ».