Sénégal: Transport urbain - Le Brt livré en décembre 2022

Le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, a visité, mardi 8 juin, le chantier du projet Bus rapid transit (Brt). Il s'est réjoui de l'avancement des travaux « d'une infrastructure impressionnante » qui, dit-il, sera livrée en décembre 2022.

Sur le tracé du Bus rapid transit (Brt), les travaux vont bon train. Devant la préfecture de Guédiawaye, point de départ du projet, plusieurs dizaines d'ouvriers, retranchés dans un linéaire de 200 mètres, creusent les fosses de fondation des trames. D'autres, suant à grosses gouttes du fait de la canicule, sont munis de rouleaux en fer et de planches pour le coffrage des poteaux de près de deux mètres. L'infrastructure prévue sur cet axe est l'une des 23 stations. « Nous sommes en train de procéder à la fondation des trames. Les travaux avancent bien. La station pôle d'échange est installée dans les points à forte mobilité comme Guédiawaye. Divers services, tels que la zone billettique et les espaces commerciaux, sont prévus », informe le chef de projet, Khadim Niang.

Grand Médine abrite également une station. À l'intérieur d'un périmètre sécuritaire isolé grâce aux plateaux en zinc, des équipes, au fond des creux, positionnent les buses d'assainissement en ciment au moment où certains de leurs collègues, à l'ombre d'un camion, rabotent le fer.

À Liberté VI, à côté de la ferveur des activités commerciales, des ouvriers, propulsés par des grues, achèvent les élévations.

Point phare du Brt, le rond-point Jvc de Sacré-Cœur connaît d'importantes avancées. Après une couche de fondation, la voie, déjà dégagée, attend une deuxième couche de béton armé.

Les travaux avancent bien, selon le Ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement. Mansour Faye était en visite sur le terrain mardi 8 juin. À l'en croire, la livraison de cette infrastructure « impressionnante » en décembre 2022 permettra de renforcer la mobilité entre Dakar et Guédiawaye. « Ce projet emblématique entre dans le cadre du Pse. Nous avons tous constaté l'état d'avancement des travaux. C'est un chantier majeur qui dessert les villes de Dakar et de Guédiawaye en traversant plus d'une dizaine de communes sur un linéaire de 18 km pour transporter, à terme, 300 000 passagers par jour », a déclaré M. Faye. Poursuivant, il a souligné qu'en articulation avec le Train express régional (Ter), le Brt « va considérablement améliorer la mobilité à Dakar ».

Ayant pris part à la visite, les Maires des villes de Dakar et de Guédiawaye, respectivement Soham Wardini et Aliou Sall, se sont félicités d'un projet qui, d'après eux, va radicalement transformer les deux villes et faciliter le déplacement de milliers de personnes.