Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 46 milliards de la capitalisation boursière des actions

La capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 45,862 milliards FCFA au terme de la séance de cotation de ce mercredi 9 juin 2021.

Cette capitalisation s'est établie à 4764,049 milliards de FCFA contre 4718,187 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché obligataire a quitté sa situation stationnaire, en augmentant de 5,207 milliards de FCFA à 6529,142 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions est de nouveau en hausse, s'établissant à 1,603 milliard de FCFA contre 252,425 millions de FCFA la veille.

L'indice BRVM 10 (l'indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a gagné 0,80% à 131,60points contre 130,56 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Composite (l'indice général de la Bourse), a aussi gagné 0,97% à 158,30 points contre 156,78 points précédemment.

Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par ordre d'importance par les valeurs ci-après : Uniwax Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 1.290 FCFA), Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 3.250 FCFA), CFAO Côte d'Ivoire (plus 6,82% à 705 FCFA), SAFCA Côte d'Ivoire (plus 6% à 265 FCFA) et Total Sénégal (plus 5,45% à 1.645 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les valeurs suivantes : SITAB Côte d'Ivoire (moins 4,48% à 3.200 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 4,16% à 6.565 FCFA), SAPH Côte d'Ivoire (moins 0,38% à 2.600 FCFA), Bolloré Côte d'Ivoire (moins 0,28% à 1.780 FCFA) et Oragroup Togo (moins 0,13% à 3.940 FCFA).