Cote d'Ivoire: Vavoua & Diafla/Journée socio-culturelle - Le canton Sétis célèbre l'excellence à l'école

Les populations du Canton Sétis ont célébré, à travers la journée socio-culturelle des enseignants du canton Sétis, célébré l'excellence à l'école.

Pour Martin Ouignan, cadre de la région, à l'initiative de cette action sociale, c'est un nouveau soleil qui est en train de se lever sur leur canton situé dans la sous-préfecture de Séitifla. « Ce soleil, dira-t-il, nous rassemble ce jour pour célébrer la morale, l'éducation et la formation ». En somme, a-t-il insisté, il s'agit à travers cette journée de célébrer l'excellence à l'école. Ainsi les meilleurs élèves des établissements du canton ont reçu des prix d'excellence pour le travail bien fait durant l'année scolaire.

A l'Inspecteur de l'enseignement primaire et aux enseignants, M. Ouignan a soutenu qu'ils font honneur à son village Kouénoufla-Don et à travers cela à la tribu Don et surtout au canton Sétis. « Vous faites honneur à tous les cadres de Sétis filles et fils, jeunes et vieux qui ont toujours œuvré à quelque niveau où ils se trouvent selon leurs capacités matérielles et financières à apporter le développement à notre contrée », a-t-il souligné. Avant de leur dire que leur tâche est immense et de leur promettre son soutien. « Votre mission est noble c'est pourquoi pour vous exprimer ma reconnaissance, je vous tends la main aujourd'hui, demain et toujours pour vous aider à former d'autres cadres de qualité en nombre suffisant afin que le Sétis amorce son véritable développement.

Exhortant les enfants à suivre l'exemple des aînés, M. Ouignan leur a demandé d'avoir de bons comportements et de prendre au sérieux leurs études. « Je vous exhorte à suivre l'exemple de vos frères et sœurs qui ont réussi à travers leur dévouement dans le travail à l'école », a-t-il conseillé. Avant de leur demandé d'honorer leurs parents qui investissent dans leurs études. « La réussite est au bout de l'effort. Avec beaucoup de courage et de détermination, vous y parviendrez », a-t-il encouragé.