Cote d'Ivoire: Tiassalé/Eticoon - Inauguration de plusieurs infrastructures en présence du directeur de cabinet du 1er ministre

Plusieurs infrastructures de bases ont été inaugurées à Eticoon en présence d'Emmanuel Koffi Ahoutou, directeur de cabinet du Premier ministre, Patrick Achi Jérôme. Située à 15 kilomètres de Tiassalé, la localité d'Eticoon est sur la voie menant à Divo. Les populations bénéficiaires d'Eticoon et celles de Koffi Konankro, N'Gatta Yaokro, Gangnankro, Tollakro, Akakro et d'autres localités ont manifesté leur grande joie , le 5 juin 2021, lors de la fête qui a marqué cette inauguration.

A cette occasion, Emmanuel Koffi Ahoutou, directeur de cabinet du premier ministre a tenu à exprimer la gratitude des communautés d'Eticoon au Président de la République. Et ce, pour avoir appelé à ses côtés MM. Pierre Dimba en qualité de ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle. Et Adama Kamara, en qualité de ministre de l'Emploi et de la Protection sociale et aussi Myss Belmonde Dogo en qualité de ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. « Les populations d'Eticoon sont heureuses et fières de la promotion de ces trois personnalités dont elles saluent le mérite et l'engagement pour le progrès et le développement, leurs actions en diverses qualités », a indiqué M. Ahoutou. Avant d'affirmerqu'il faut saluer le Président Alassane Ouattara pour avoir fait du développement solidaire le programme de son quinquennat.

Parmi ces infrastructures figurent, un nouveau marché d'une capacité de 250 places avec des magasins, un centre de santé entièrement équipé. Le centre a été également doté d'une ambulance, de lits d'hospitalisation, de matelas, de fauteuils roulants, de tensiomètres. Ce fut l'occasion pour Pierre Dimba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Cmu, de dire aux populations d'Eticoon que le Chef de l'Etat ne les pas oublié. Fils de la région et par ailleurs, président du Conseil régional de l'Agneby-Tiassa, le ministre en charge de la santé a exhorté les à « une utilisation optimale » de leur centre de santé et à en prendre soin. Par ailleurs, il les appeler à se rendre dans le centre de santé pour se faire vacciner contre la Covid-19.

Il faut noter que Myss Belmonde Dogo, ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, marraine de la cérémonie, a financé un foyer polyvalent équipé pour les jeunes. Pour sa représentante, l'Inspectrice générale de la solidarité, Antoinette N'Goran, cette action traduit « la promesse du Chef de l'État d'apporter une réponse légitime à l'aspiration des populations ivoiriennes d'accéder aux services de base ».