Sénégal: Développement de l'élevage et de la santé animale en Afrique - La FAO et l'Eismv de l'Ucad de Dakar nouent un partenariat

Le Bureau sous-régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (Fao) pour l'Afrique de l'Ouest et l'École Inter-États des sciences et médecine vétérinaires (Eismv) ont signé ce 9 juin 2021 un protocole d'accord pour renforcer leur soutien au développement de l'élevage et à la promotion de la santé animale dans la sous-région.

L'objectif de cette convention est de renforcer le capital humain dans les domaines de l'élevage, des sciences et de la médecine vétérinaire mais aussi de développer des outils et des stratégies de lutte contre les maladies animales.

Le partenariat devra permettre aux deux institutions de promouvoir le dialogue sur les politiques de partenariat en santé et productions animales entre les pays de la sous-région mais aussi de développer des axes de collaboration avec le Sénégal.

La collaboration entre l'Eismv et la Fao date de très longtemps et s'est illustrée notamment dans le renforcement de capacités dans le domaine de la santé publique, l'équipement des laboratoires, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (Ram), la sécurité sanitaire des aliments et bien d'autres domaines qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la résilience de nos communautés.

«La collaboration entre l'Eiesmv et la Fao s'est illustré dans plusieurs domaines, notamment dans le renforcement de capacités dans le domaine de la santé publique, l'équipement de laboratoire, la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (Ram), la sécurité sanitaire des aliments et bien d'autres domaines qui contribuent à la sécurité alimentaire et à la résilience de nos communautés », a déclaré Dr Gouantoueu Robert Guei, coordonnateur du Bureau sous-régional de la Fao pour l'Afrique de l'Ouest et représentant de la Fao au Sénégal.

Pour le Pr. Yalacé Kaboret, directeur général de l'Eismv, les deux institutions partagent un même idéal qui est de promouvoir des systèmes de production alimentaire et de pratiques agricoles durables et résilients pour arriver à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir la santé globale.