Cote d'Ivoire: « Présentation des résultats 2020 » - La BNI dans une dynamique de progression

« La Banque nationale d'investissement (Bni) se porte bien. Mieux, elle est dans une dynamique de progression », a indiqué le Directeur général cette banque, Issouf Fadiga. C'était ce mercredi 9 juin 2021, à Abidjan-Cocody, à l'occasion de la présentation des résultats 2020 » de ladite banque.

Au 31 décembre 2020, a indiqué M. Fadiga, le bilan de la Bni est positif avec plus d'un milliard de FCFA. En ce qui concerne le produit bancaire net ou encore le chiffre au cours de l'année écoulée la banque enregistre une progression de 47,09% soit 51 milliards 971 millions de FCFA. En 2018 et 2019, elle avait enregistré respectivement 31 milliards 987 millions de FCFA et 35 milliards 332 millions de FCFA. Sur le marché bancaire, la Bin se classe 6ème avec 7% de part du marché.

Pour ce qui de l'impact de la Covid-19 sur ces résultats, le secrétaire général de ma Bni et le directeur financier ont indiqué que le fort impact de la pandémie a été jugulé par les activités de trésorerie de la banque ont permis de le juguler. La Bni a ainsi sur maitriser les impacts de la maladie à coronavirus sur les investissements et les charges d'exploitation. Ce qui distingue la Bni des autres ont-ils fait remarquer, c'est la mission de la banque à prolonger les actions de l'Etat en ce qui concerne le financement des Pme. « La Bni est une banque nationale dont les capitaux sont détenus par l'Etat et la Cnps. Nous accompagnons l'Etat et nous sommes une banque solide aussi bien techniquement et financièrement », a tenu à préciser M. Fadiga.

La banque, a indiqué M. Fadiga dispose d'un Centre Intégré comprenant des salles de formation, une salle des sports et un centre médical. Sa banque, a-t-il annoncé construira un nouveau siège au Plateau dont la durée des travaux sera de 24 mois pour un coût de 13,5 milliards de FCFA.

La présentation des résultats 2020 a été l'occasion pour le Directeur général de la Bni, Issouf Fadiga d'indiquer que dans le cadre de la mise en œuvre de ses actions responsables, la banque a décidé de se lancer sous l'impulsion du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable, dans la finance climatique à travers les ressources du Fonds Vert pour le Climat (FVC).

Par ailleurs, il a relevé que l'approche « Genre » étant aujourd'hui fortement recommandée et implémentée dans toutes les organisations responsables comme outil de bonne Gouvernance, la Bni s'est dotée récemment d'une Politique Genre assortie d'un Plan d'action (PAG/BNI) couvrant la période de 2021 à 2023.

Créée en 1959 par décret, sous l'appellation de Caisse autonome d'amortissement (Caa), la Bni est née de la volonté des autorités ivoiriennes d'asseoir le développement de la Côte d'Ivoire sur une Institution forte et crédible. Devenue un organisme financier incontournable dans le développement économique du pays, la Bni développe des produits et services variés et adaptés à un environnement en constante évolution.

De banque à caractère 100% étatique, la banque est passée à un statut mixte avec l'ouverture de l'actionnariat à la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnps). Elle devient ainsi, une Société à Participation Financière Publique Majoritaire avec un capital social de 25.358.850.000 FCFA.