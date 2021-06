Afrique: CAN handball (D) 2021 - Le Sénégal enregistre sa première victoire

La sélection du Sénégal a démarré ce mercredi, la CAN de handball féminin à Yaoundé au Cameroun par une large victoire face au Madagascar.

Les Lionnes handballeuses ce sont imposées face aux Malgaches lors de la première sortie à la CAN. La sélection du Sénégal a enregistré sa première victoire de la compétition. Et cela sur un lourd score (42-16).

« On est bien entrée en matière. On est resté concentré tout le match. Ce n'était pas les grands adversaires, mais on a fait le taf. On a développé notre jeu, on a fait du Sénégal. On est contente », a confié après leur victoire, Awa Diop dans des propos exploités par Senego.

Les Lionne sont logées dans le groupe A de la compétition aux côtés du Madagascar, la Tunisie et la Guinée Conakry.