Sénégal: Coupe nationale - Génération Foot, AS Douanes et Dakar SC font respecter la hiérarchie

Dakar — Les équipes de Ligue 1 sénégalaise, Génération Foot, As Douanes et Dakar Sacré-Cœur se sont qualifiés au prochain tour de la Coupe du Sénégal, après leur succès aux dépens de l'Olympique de Ngor, Don Bosco et FC Bignona respectivement.

Les "Grenats" ont battu l'équipe de Ngor, ancien pensionnaire de l'élite sénégalaise 3-1, tandis que Dakar SC l'a emporté sur FC Bignona 1-0. Les douaniers ont attendu les prolongations pour se défaire de Don Bosco 2-0.

Les autres équipes de l'élite, Niary Tally et Stade de Mbour, ont aussi fait respecter la hiérarchie en éliminant respectivement Ajel de Rufisque 2-1 et Almamy de Saint-Louis aux tirs au but (5-4).

A la fin du temps réglementaire et des prolongations, ces deux équipes étaient à égalité 0-0.

Voici les résultats enregistrés ce mercredi :

Don Bosco-AS Douanes : 0-2 (AP), Génération Foot-Olympique de Ngor : 3-1, FC Bignona-DSC : 0-1, Amitié FC-Africa Promo Foot : 0-0 (2TAB3), Olympique de Ziguinchor-EJ Fatick : 0-0 (10TAB9), Almamy-Stade de Mbour : 0-0 (4TAB5), Niary Tally-AJEL : 2-1.

Jeudi, pour le compte des 32-èmes de finale de la Coupe du Sénégal seniors, il y aura Oslo FA-Cayor Foot, Diamaguène-Darou Salam, ASSUR-DUC, AS Cambérène-Diambars, Jamono-AS Pikine, Casa Sports-Jeanne d'Arc.

Se tiendront également le même jour, les matchs Mbour BC-Linguère, Avenir Mbao-Kaffrine FA, AS Yeggo-Pépinière Sud, Demba Diop-US Ouakam, Teungueth FC-Jaraaf, Gazelles-Walidann, Jamono-Keur Madior, Port-ETICS, Université SL-Guédiawaye FC, Racing-AS Saloum, US Rail-Renaissance, Matam-CNEPS, Thiès FC-Stade Thiaroye.