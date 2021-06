Sénégal: Edouard Mendy - "J'avais à cœur de faire ce match, pour clôturer ma saison"

Edouard Mendy, l'international sénégalais s'est prononcé sur son retour en sélection avant de revenir sur la victoire face au Cap Vert en amical ce mardi.

Champion d'Europe avec Chelsea, Mendy signe son retour dans la Tanière. Sa dernière apparition sous la tunique sénégalaise remonte au 15 novembre 2020. Le Lion est revenu avec force après sa belle saison en club récompensée par la coupe aux grandes oreilles.

« C'est une fierté. Cela fait longtemps que je n'avais pas joué ici à Thies, au Sénégal. Donc j'avais à cœur de faire ce match, pour clôturer ma saison. Avec une victoire et un clean-sheet, on peut bien partir en vacances », a déclaré le vainqueur de la LDC dans des propos relayés par wiwsport.

Après avoir manqué 3 matchs de la sélection, c'est sur une belle victoire qu'Edouard Mendy renoue avec la tanière.

« On a fait un très bon match. On a contrôlé les 90 minutes. Quand ils ont haussé le rythme, on a haussé le nôtre. Et on a gardé le contrôle. Il y'a peut-être les 10 dernières minutes de la première mi-temps, on a été un peu moyen mais on a réglé cela dès le début de la deuxième partie. On est allé les chercher très haut et on a récupéré le ballon dans leurs camps. Et on les a fait beaucoup courir. Ils ont beaucoup souffert. J'ai commencé à faire des fautes. Et c'est là que cela s'est ouvert pour nous. Quand on dit que les coups de pieds arrêtés, c'est important, on a la preuve aujourd'hui », a confié le gardien numéro 1 des Lions.