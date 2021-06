Cote d'Ivoire: Région du Bafing / Législatives partielles - Ouaninou sous tension ,Chaudes empoignades entre les militants RHDP

Deux candidats sont au coude à coude pour s'adjuger le seul siège prévu à l'Hémicycle pour la circonscription électorale 011 (Gbelo, Gouekan, Koonan, Ouaninou, Saboudougou et Santa , communes et sous-préfectures). L'ex ministre de la Construction, Mamadou Sanogo, député sortant et par ailleurs président du Conseil régional porte les couleurs du RHDP et face à lui, le candidat indépendant Diomandé Abdoul Ahamara, juriste de formation.

Les deux candidats sont sur le terrain pour convaincre les 13.206 électeurs répartis dans 59 bureaux de vote. La campagne se déroule dans une ambiance surchauffée, qui fait craindre des affrontements entre les partisans des candidats. ''Depuis l'ouverture de la campagne, les deux camps se regardent en chiens de faïence et pour prévenir tout débordement, un dispositif sécuritaire a été mis en place avec le déploiement des forces de défense et de sécurité sur le terrain...'' nous a confié le président de la CEI locale, Alpha Sidibé.

LES RAISONS DE CETTE TENSION

La reprise de ce scrutin, qui a donné l'ex ministre Mamadou Sanogo victorieux, n'est pas du goût de ce dernier qui soutient qu'aucune raison ne justifie la décision du Conseil constitutionnel. En plus de cela, il se sent trahi par des cadres de son parti qui mène une campagne contre sa personne en soutenant son adversaire. ''Comment comprendre qu'un ministre en fonction, membre de la haute Direction du RHDP et fils du Bafing, opère comme un hibou en invitant les votants à porter leur choix sur le candidat indépendant ? Preuve que le parti (NDLR : RHDP) doit revoir sa recopie au risque de semer une division qui sera une porte ouverte pour l'opposition dans la course au Palais présidentiel…'' a déclaré Mamadou Sanogo, lors d'une rencontre avec les électeurs à Ouaninou.

Le candidat indépendant qui est soutenu à visage découvert par le député-RHDP de Booko et le maire-RHDP de Koonan de son côté, affirme que son adversaire est l'instigateur de toutes les divisions dans la Région du Bafing en plus de son mandat de président du Conseil régional qui est nul. ''Il faut coûte que coûte que Mamadou Sanogo, soit éjecté de son fauteuil de député…'' ne cesse de clamer Diomandé Abdoul Ahmara, partout où il se rend pour des meetings.

L'extrême tension entre les deux candidats se fait sentir dans le Département de Ouaninou car leurs partisans, qui sont majoritairement issus du RHDP, sont prêts à en découdre pour donner une victoire à celui qu'ils veulent porter à en l'Assemblée nationale. Comme dirait l'autre : ''Si les enfants d'une même mère ne se font pas de cadeaux et s'entredéchirent, imaginez-vous aisément, quel sort serait réservé à l'adversaire s'il venait d'une autre famille ?''.