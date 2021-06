Congo-Kinshasa: Des alliés du camp présidentiel dénoncent le projet de loi de réforme de la Céni

En RDC, le projet de loi de réforme de la Céni adopté par l'Assemblée nationale la semaine dernière a été transmis au Sénat mercredi. En plus des opposants Martin Fayulu et Adolphe Muzito aux côtés d'organisations de la société civile, le G13 groupe de 13 parlementaires de l'Union sacrée de Félix Tshisekedi et des personnalités pro-reformes électorales contestent le texte adopté à l'Assemblée nationale.

Dans une déclaration commune, le G13 dont est issu l'actuel ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, a affirmé que les réformes de la Céni ont été sacrifiées sur l'autel du partage des postes. Le député Delly Sessanga, l'un des signataires, appelle à un front civique et des mobilisations de contestations contre ce texte.

« La version de la loi adoptée par l'Assemblée nationale a complètement sacrifié l'option de la réforme, sous l'autel du partage de postes au niveau du bureau de la Céni. Ce qui est sorti est en fait la reproduction, mais en plus mauvais, de ce qui existait », déplore le député.

« L'objectif de la réforme c'était d'avoir une Céni beaucoup plus indépendante, dont le bureau est sous un contrôle effectif de l'Assemblée plénière et tous ces objectifs ont été complètement galvaudés. Ce qui s'est passé est du déjà vu et nous savons à quelle catastrophe cela a conduit. Nous exhortons la classe politique à abdiquer de cet esprit, qui veut faire de la Céni un outil de la stratégie électorale partisane et de laisser la Céni faire sa mission, c'est-à-dire, constater les résultats et non pas être une fabrique de résultats », conclue Delly Sessanga.