Togo: JOURNAL DES COMMUNES, un nouveau journal dédié aux 117 communes du Togo

éditorial

Pour le bien de nos communes... un Journal !

A part les représentants du pouvoir central, notamment, les préfets, d'autres acteurs non moins importants aussi, parce qu'émanant directement de la légitimité populaire, jouent un grand rôle dans le développement à la base. Les élus locaux, puisque c'est d'eux qu'il s'agit, sont les acteurs premiers du développement des collectivités territoriales.

Pour relever le défi d'une décentralisation réussie, que doivent faire ces acteurs en qui les populations ont confié leur destinée ? C'est l'une des questions que doit se poser tout élu local. Il faut l'avouer, le travail qui se veut communautaire, appelle à un grand effort de la part de tous les différents acteurs des mairies qui devront bien maîtriser leurs devoirs. Cela ne peut être une réalité sans une franche collaboration avec les populations à la base. Pour ce faire, il faut un dialogue permanent entre ces populations et les élus locaux, une concertation quasi-quotidienne dans la réalisation des différents projets de développement. Et ce travail, des acteurs d'autres secteurs y sont conviés.

Et voilà la mission que Le Journal des Communes se donne en consacrant ses parutions aux activités de toutes les communes du Togo, sans exception aucune. Aller vers les communes, relayer et faire découvrir par un plus grand public, toutes les informations nécessaires concernant leurs projets déjà réalisés ou en cours de réalisation.

L'idée est aussi de donner la parole aux élus locaux et à leurs populations, pour l'expression de leurs idéaux conçus pour participer un temps soit peu au long processus de développement de notre pays le Togo.

A travers des reportages, publi-reportages, interviews, dossiers, etc., la rédaction du Journal des Communes fera découvrir chaque commune et ses projets de développement. D'autres initiatives visant à enrichir la connaissance des populations en matière culturelle, viendront appuyer cette mission qui n'est pas de tout repos. Ce premier numéro vient lancer un appel à tous les acteurs de tous les secteurs d'activité, où qu'ils se trouvent au Togo, à mieux jeter un regard sur le processus de décentralisation déclenché par le gouvernement depuis quelques années. Ce processus qui a commencé par donner des résultats, doit être appuyé, encouragé, et ceci, par le travail de tous. Les communes ne peuvent être développées sans l'engagement des maires et de leurs conseillers. Beaucoup de défis restent à relever dans chaque commune au Togo, que ce soit sur le plan des infrastructures routières, ou encore dans le domaine scolaire ou de la santé.

Un grand challenge est lancé, titanesque peut-être mais il est à portée de main.

C'est désormais chose faite. Votre Journal des Communes est dans les kiosques. Bonne lecture.