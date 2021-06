Madagascar: Régions Anosy / Androy - Un colloque pour éradiquer la sècheresse, le kere et l'insécurité

Le Sud de la Grande île sera à l'honneur dès demain. Sur initiative du président Andry Rajoelina, une rencontre nationale intitulée Colloque régional pour l'Emergence du sud de Madagascar sera organisée demain et après-demain à Fort Dauphin.

Une rencontre dont l'objectif est d'élaborer un document stratégique adéquat aux réalités socioéconomiques et culturelles locales pour éradiquer la pauvreté extrême, l'insécurité, ainsi que le Kere qui sévissent dans les régions Anosy et Androy. Le président Andry Rajoelina fera le déplacement à Taolagnaro pour participer à ce colloque. Il s'agit donc de sa deuxième descente dans cette partie sud de la Grande île en l'espace d'un mois. Depuis son accession au pouvoir, le chef de l'Etat a martelé que le Sud et la lutte contre le Kere constituent une priorité pour lui et pour son gouvernement.

Mis à part tous les membres du gouvernement et les autorités locales, tous les partenaires et organismes intervenant dans le sud, entre autres, CPGU, ONN, FID, SONAPAR, EDBM, le programme Fihariana, BNGRC, AES, FOFIFA, JIRAMA, CNAPS, l'Autorité Routière, le projet PIC, le Fonds Routier, ADER, DEFI, des représentants des opérateurs économiques nationaux, ainsi que ceux de la société civile seront aussi présents dans la capitale de la région Anosy pour apporter leur contribution à la recherche de solutions pérennes pour le Sud. Le régime Rajoelina cherche, en quelque sorte, à favoriser des solutions endogènes.

Aspirations profondes. Identifier les enjeux et défis à relever ainsi que les perspectives des actions prioritaires à entreprendre par région et par district en prenant en compte les aspirations profondes de la population, ainsi que celles des différents acteurs du développement ; asseoir une stratégie visant à déclencher l'émergence économique du sud ; renforcer la résilience en vue de promouvoir de manière effective le développement durable dans cette zone ; coordonner toutes les actions à entreprendre par leur complémentarité et en y impulsant une synergie amplificatrice ; et harmoniser les points de vue et valider les grandes lignes traduisant les engagements et la vision du président Andry Rajoelina de sortir résolument et de manière définitive le Sud de son état de pauvreté actuel pour le porter vers un vrai développement global et résilient.

Ce sont les objectifs visés par les autorités en organisant ce colloque qui sera une occasion pour les responsables étatiques de présenter un Nouveau Projet Émergent (NPE) pour les 7 districts composant les régions Anosy et Androy. Des documents qui doivent être en adéquation avec le PGE et le PEM, a-t-on expliqué. Pendant deux jours, les participants vont se pencher sur plusieurs thèmes, à savoir le bien être social et le développement humain, les infrastructures de base, la sécurité alimentaire, l'émergence agricole et la résilience communautaire, la paix et la sécurité, ainsi que les rôles et la place du secteur privé dans la mise en œuvre du Plan pour l'Emergence du sud de Madagascar.

En effet, un PEM spécifique pour les régions Anosy et Androy va sortir à l'issue de ce colloque. La question est toutefois de savoir si cette fois-ci, les actions qui vont être entreprises vont réellement servir à sortir le Sud de la situation de précarité actuelle.