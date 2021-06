Madagascar: Tence Mena-Weaver Trio-Jaojoby - Quand le jazz rencontre le salegy !

Une affiche des plus inédites ! Grande star du salegy plus connue sur un registre plutôt grand public, c'est pourtant entourée de Jaojoby et du Weaver Trio, plus connu dans le milieu du jazz, que Tence Mena va investir la scène de l'IFM ce samedi 19 juin.

Cocktail explosif ! Imaginez « Sitrany solo » sur un fond jazz avec des enchaînements de notes aussi compliquées qu'enjouées. Invraisemblable diriez-vous. Difficile en effet de se représenter une Tence Mena autrement que comme on l'a connue. Ce 19 juin à l'Institut Français de Madagascar, dans le cadre de la fête de la musique, c'est pourtant entourée de Weaver Trio : Njaka Rakotonirainy au piano, Josea Rakotondravohitra à la batterie et de Henintsoa Andriamasimanana à la basse, qu'elle va investir la scène de l'IFM Analakely. Une collaboration des plus improbables, mais qui a pourtant été mise en projet et rendue possible grâce à l'IFM. D'ailleurs, pour compléter le tableau, nous allons également retrouver son excellence le roi du salegy. Soulman dans l'âme, bien qu 'évoluant dans le genre tropical, Jaojoby n'a émis aucune objection quand il a été contacté pour faire partie de cette belle aventure. « Quand ils ont été approchés et que le concept leur a été expliqué, l'un comme l'autre ont été emballés par le projet. Nous aussi d'ailleurs. Et nous voici aujourd'hui à l'IFM, en pleine répétition de cet évènement des plus fous qui nous sort de notre zone de confort. Un grand défi mais quel défi ! », relate Njaka Rakotonirainy.

Sans frontière. Toujours avec cette même folie et cet entrain qu'on leur connaît, la reine du bal mipoapoaka, l'interprète de « Mangala vaiavy » et les gars de Weaver Trio vont montrer que la musique ne se limite pas à un registre, et qu'importe les horizons musicaux dont ce beau petit monde est issu, ils sont capables de se surpasser et d'offrir un spectacle dépassant largement les attentes et sortant des sentiers battus.

Passionnés de jazz mais mélomanes avant tout, les gars de Weaver trio ont toujours affiché leur ouverture d'esprit et leur capacité d'adaptation et d'intégration. Le 19 juin, les chansons de Tence Mena et de Jaojoby seront ainsi revisitées et réarrangées à la sauce Weaver. Le but étant également d'échanger et de partager, le répertoire réserve une grande surprise que seuls ceux qui seront aux rendez-vous pourront apprécier. Un voyage musical qui plaira sans aucun doute !