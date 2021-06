Madagascar: Météo - Légère hausse des températures

L'hiver austral est bel et bien là. Mais après le temps glacial des derniers jours, on observe à partir de ce jour une hausse des températures sur quasiment l'ensemble de l'île. Ainsi, ce jour, la température minimale sera de 11°C à Antananarivo, pour grimper jusqu'à 21°C, maximale prévue durant la journée, quasiment les mêmes températures qu'à Fianarantsoa (11°C à 20°C).

La ville d'Antsirabe qui a connu ces derniers jours des températures glaciales allant jusqu'à 5°C, aura droit à un léger mieux : une minimale de 9°C digne d'un mois de juin, mais avec 20°C de prévu pour la journée. Pour rechercher un peu de chaleur en juin, il faudra mettre le cap sur Mahajanga où les valeurs minimales et maximales prévues sont de 20°C à 32°C. Sans doute la zone où les températures seront les plus élevées, ce jour. On enregistre entre 18°C à 25°C à Toamasina, 17°C à 30°C à Toliara et 20°C à 31°C à Antsiranana.

Quant au temps prévu ce jour, la capitale aura droit à une matinée légèrement nuageuse, voire ensoleillée malgré la saison hivernale, mais il est également prévu un temps plus ou moins venteux. Pluies intermittentes pour l'axe Nord-Est, ainsi que la partie Est et Sud-Est de l'île. Crachins et temps nuageux le matin dans les régions Amoron'i Mania, Alaotra Mangoro et Haute Matsiatra. L'après-midi, place au soleil, avec quelques passages nuageux dans la capitale, un peu de crachin dans la partie Nord-Est.