Burkina Faso: Vers un assainissement du milieu des machine à sous

Cette stratégie a pour objectif principal d'éradiquer et de protéger les populations contre les effets néfastes des machines à sous non conventionnelles qui sont entre autres la délinquance juvénile, les vols, le banditisme, les conflits, la concurrence déloyale et les pertes de recettes pour le budget national.

Depuis fin 2019, plusieurs actions ont été menées dans 11 régions du pays. Ils s'agit notamment des actions de communication et de sensibilisation des populations, des autorités régionales et communales, des forces de sécurité sur la règlementation en vigueur. Onze missions de contrôle ont été effectuées dans 11 régions du pays. Elles ont permis de saisir 2360 machines à sous non conventionnelles et de retirer la licence d'une société exerçant sans autorisation.

En attendant une meilleure situation dans le secteur, le ministère de l'Economie, des Finances et du Développement a suspendu la délivrance de toute nouvelle licence d'exploitation des machines à sous. Le corpus juridique encadrant le secteur des jeux de hasard est également en relecture pour prendre en compte les nouvelles évolutions dans le secteur.

En termes de perspectives, la DGTCP et l'ensembles des acteurs de mise en œuvre de la stratégie vont poursuivre et intensifier les contrôles, ainsi que la formation et la sensibilisation des autorités communales qui interviennent dans la délivrance des autorisations d'exploitation.