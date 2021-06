Tunisie: A l'issue d'une réunion avec le directeur général de l'OMS - Mechichi décroche un accord pour 600 mille doses de vaccins anti-Covid-19

Un accord sera conclu avec le gouvernement afin d'accompagner les experts dans la fabrication de vaccins anti-Covid-19 en Tunisie

Près de 600 mille doses de vaccins anti-Covid-19 seront acheminées vers la Tunisie selon un accord convenu lors de la réunion tenue hier entre le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, et le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi. Lors de la réunion tenue au siège de l'OMS à Genève, Ghebreyesus a souligné les efforts déployés afin de répondre à la demande du gouvernement tunisien visant à accélérer l'envoi des doses de vaccins avant les mois de novembre et décembre prochains. Selon un communiqué de la présidence du gouvernement rendu public, 100 mille doses seront envoyées lors des mois de juin et juillet et près de 250 mille doses au mois de septembre en plus de près de 250 mille doses vers la fin de l'année 2021.

Le responsable a exprimé la disposition de l'organisation à augmenter les doses demandées par la Tunisie, affirmant qu'un accord sera conclu avec le gouvernement tunisien afin de renforcer les experts dans la fabrication de vaccins anti-Covid-19. Mechichi a souligné l'impératif d'accélérer l'acquisition des vaccins en raison de son importance pour la relance économique dans le pays. Dans une déclaration aux médias, Mechichi a notamment indiqué que la rencontre était une occasion afin de présenter un état des lieux en Tunisie dans le secteur de la santé et affirmer l'impératif d'accroître le rythme d'acquisition des vaccins.

Organisation internationale du travail

Par ailleurs, le directeur général de l'Organisation internationale du travail (OIT), Guy Ryder, a souligné hier que l'Organisation poursuivra son soutien à la Tunisie et son plaidoyer en faveur de son programme de réformes sociales et économiques.

Dans une déclaration à l'issue de sa rencontre à Genève (Suisse) avec le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi, Ryder a souligné que les deux parties ont débattu des solutions à même de réduire les répercussions de la crise du Covid-19 en Tunisie, notamment sur le plan économique et social. Pour sa part, Mechichi a déclaré que l'entretien a offert l'opportunité d'examiner les moyens de renforcer davantage la coopération étroite entre la Tunisie et l'OIT qui joue, a-t-il dit, un rôle important dans la promotion du dialogue social en Tunisie et dans le soutien à tous les programmes socioéconomiques visant à promouvoir le pays. Les deux parties ont, également, mis l'accent sur la nécessité d'instaurer plus de justice entre tous les pays concernant l'accélération de l'accès à la vaccination anticoronavirus. Le Chef du gouvernement, Hichem Mechichi, effectue une visite de travail les 8 et 9 juin courant à Genève.