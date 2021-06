Tunisie: Le TAS annule la suspension du CS Chebba - Une demi-victoire !

Le Tribunal arbitral du sport a annulé la décision de la FTF en date du 17 octobre 2020 de suspendre le CS Chebba de toutes les compétitions sportives organisées par la FTF au titre de la saison 2020-2021.

C'est une seconde victoire remportée par le Croissant Sportif Chebbien dans le conflit qui l'oppose à la FTF. En effet, le TAS a encore une fois donné raison au CS Chebba en annulant la décision de la FTF en date du 17 octobre 2020 le suspendant de toutes les compétitions sportives organisées par la FTF au titre de la saison 2020-2021 : «Déclare recevable l'appel formé le 16 novembre 2020 par le Croissant Sportif Chebbien contre la décision du Bureau Fédéral de la Fédération tunisienne de football rendue le 17 octobre 2020», peut-on lire dans le verdict rendu public hier par le TAS qui le détaille comme suit : «annule la décision du Bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football du 17 octobre 2020 en tant qu'elle a décidé de mettre en inactivité le Croissant Sportif Chebbien».

Il s'agit-là d'une demi-victoire remportée par le CS Chebba puisque le TAS : «Déclare irrecevables dans le cadre de la présente procédure les conclusions formées par le Croissant Sportif Chebbien contre la décision du 30 décembre 2020 du Bureau fédéral de la Fédération tunisienne de football, tout en précisant que cette décision d'irrecevabilité n'enlève pas au Croissant Sportif Chebbien le droit de réintroduire un appel contre la sentence du 30 décembre 2020, dans la forme et le délai applicables».

Pour rappel, le bureau fédéral a décidé en date du 30 décembre 2020 de convoquer une assemblée générale pour statuer définitivement sur la suspension du Croissant Sportif Chebbien.

De ce fait, deux hypothèses sont envisageables. Soit la FTF fixe dans le plus bref des délais une date de cette assemblée en question et le problème pourrait être réglé définitivement au cas où les Clubs voteraient pour la suspension du gel des activités du CSC. Sinon, on est parti pour une deuxième manche de bataille juridique devant le TAS si la FTF persiste dans son déni et ne fixe pas une date pour la tenue d'une AG.

Soulignons enfin que le TAS a décidé que : «Les frais d'arbitrage, qui seront communiqués ultérieurement par le Greffe du TAS, seront supportés par la Fédération tunisienne de football à hauteur de 80% et par le Croissant Sportif Chebbien à hauteur de 20%» et qu'il : «Ordonne le versement par la Fédération tunisienne de football au Croissant Sportif Chebbien d'une somme de CHF 5'000 (cinq mille francs suisses) au titre de contribution à ses frais d'avocat». De ce fait, la FTF devra verser un peu plus de 15.200 dinars tunisiens au CSChebba. Affaire à suivre !