Tunisie: Système d'information géographique SIG - Le contexte, au service de tout essor !

Graphtech continue d'alimenter le marché tunisien en solutions technologiques, permettant aux entreprises et aux municipalités de tirer profit de systèmes d'informations géographiques (SIG), et ce, en leur proposant une panoplie de services, de prestations et de technologies avancées.

Œuvrant en collaboration avec ESRI INC -- premier éditeur mondial de logiciels SIG --, cette société privée multiplie les produits pour donner aux SIG une plus grande notoriété dans la logistique des entreprises mais aussi dans celle des institutions de gouvernance locale. Elle propose notamment des logiciels, des applications, des données et des supports techniques tout comme elle met à la disposition des intéressés la possibilité de bénéficier de formations axées sur les SIG, des conseils pertinents ainsi que la création et l'optimisation des bases de données.

Les deux partenaires sont représentés dans pas moins de 190 pays à travers le monde dont la Tunisie. Dans notre pays, le SIG compte 200 références. Ce concept novateur et influent est concrétisé à travers une cinquantaine de projets réalisés et quelques milliers d'utilisateurs.

Ambition, intelligence, réalisation, succès

Ayant pour slogan «penser grand, démarrer intelligent, agir maintenant», cette société use d'une série de principes-clefs, lui servant de repères pour être à l'image de son partenaire ESRI, à la hauteur des attentes de ses clients et au diapason des technologies nouvelles et innovantes en la matière. «Innovation, efficacité et transparence, flexibilité et durabilité dans les relations avec ses clients, amélioration continue, reconnaissance et récompense», Graphtech excelle dans les domaines d'intervention d'appoint propres aux entreprises, et ce, quel que soit le secteur en question, quoique les solutions SIG sont, initialement, destinées aux institutions des collectivités locales et autres, environnementales.

Parmi les secteurs-clients de SIG ESRI, figure le secteur des télécommunications, lequel bénéficie ainsi de solutions à même de renforcer et ses services et ses performances, notamment la gestion des dossiers, le marketing, la planification du réseau, l'édition des résultats tests, le suivi des requêtes clients, etc. Pour les institutions étatiques bénéficiant des solutions SIG, elles en tirent profit dans tout ce qui relève de l'appui social, la gestion et la publication des informations publiques. Encore faut-il souligner que le SIG d'ESRI représente une référence incontournable pour les sociétés spécialisées dans la cartographie. Les cartes de haute résolution et des informations géographiques pointues sont aussi utilisées dans les différents domaines de l'énergie.

Agriculture, environnement et bien-être social

Le SIG est également d'une grande utilité pour le secteur agricole dans la mesure où il permet aux agriculteurs d'analyser les données relatives aux sites pour une meilleure exploitation agronomique. Ce système apporte, en outre, des solutions adaptées à la protection de l'environnement, notamment de la biodiversité, du sol et des ressources naturelles. Il est ainsi «capable de gérer, analyser et modéliser les données environnementales». S'agissant du transport et de la logistique, le SIG excelle dans la gestion de l'infrastructure, des parcs, de la logistique mais aussi du transit. La performance du SIG a été aussi prouvée dans le secteur de la santé et celui, social, et ce, afin de favoriser toute étude analytique portant sur un contexte géographique et démographique précis dans le but d'y apporter des solutions, que l'on veut les plus adéquates et les plus prometteuses, au profit notamment de la population concernée. Les solutions SIG sont aussi demandées dans les secteurs financier et foncier pour leur appui à la rentabilité et à l'excellence opérationnelle.