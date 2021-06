Cote d'Ivoire: Journées Sika Invest Challenge - Des experts financiers partagent leur expérience avec des étudiants

La direction de l'Université internationale de Grand-Bassam a initié, récemment, les journées carrières du Sika invest challenge, au sein dudit établissement. Au cours de cette rencontre, une conférence a été animée par les experts du système financier.

Selon José-Félix Dié, directeur général de capital Asset management, l'objectif de cette rencontre « est de susciter chez les étudiants des vocations dans le secteur financier ». Il estime que les carrières en finance sont assez spécifiques et exigeantes.

« En effet, les filières financières sont sélectives et attirent souvent de très bons éléments. Les métiers de la finance sont multiples. Du plus concret au plus abstrait, vous aurez le choix. Mais avant de vous lancer ou de choisir votre master en finance, le meilleur moyen de savoir si ce secteur vous convient, est encore d'y faire un stage », a-t-il fait savoir. Tout en saluant l'initiative de pouvoir réunir les étudiants de cette université.

Pour Christian Abaka, administrateur général de Axe capital, il est bon de mettre en lien les formations que les étudiants suivent avec ce qui existe en réalité dans les sociétés.

« Sur notre chemin, nous avons fait la connaissance de personnes de valeur qui nous ont aidés à arriver où nous sommes aujourd'hui. Nous voulons simplement redonner à la vie ce qu'elle nous a offert (...) Votre idée doit être bien structurée dans votre tête. Vous devez avoir un état d'esprit de vainqueur. Osez, mettez-vous en action, entourez-vous de compétences, ayez la capacité de garder la tête sur les épaules quand s'annoncent les premiers succès, et remettez-vous sans cesse en cause. Soyez constamment à l'écoute de votre environnement pour savoir s'adapter, ayez du flair et cultivez-vous », a-t-il soutenu.