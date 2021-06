Sénégal: Mbour / Opération bouclage du littoral de la douane - Saisie record de faux médicaments et de chanvre indien d'une valeur de plus d'un demi-milliard

La Douane a révélé à la presse hier, mercredi 9 juin 2021, à Mbour, avoir frappé dans le camp des trafiquants et contrebandiers par la saisie record de 4,5 tonnes de faux médicaments et 370 kilos de chanvre indien. Ces produits prohibés d'une valeur estimative de plus d'un demi-milliard de francs Cfa ont été saisis entre les localités de Warang (département de Mbour) et Thiaroye (région de Dakar).

Si les médicaments sont évalués à 518 millions de francs Cfa, le chanvre indien a un coût estimatif de 30 millions de francs Cfa. Soit au moins 548 millions de francs Cfa. Les faits remontent au jeudi 3 juin et au vendredi 4 juin 2021. La Subdivision maritime des Douanes basées à Dakar, en collaboration avec la Brigade maritime des Douanes de Mbour, au cours d'une opération dénommée «Bouclage du littoral», est parvenue à faire cet exploit et à l'arrestation du destinataire des produits prohibés.

548 millions de francs Cfa de produits prohibés saisis. C'est la prouesse de l'opération dénommée «Bouclage du littoral» lancée par la Douane et qui a permis de démanteler un réseau de trafiquants et de contrebandiers entre Warang (Mbour) et Thiaroye (Dakar). Elle s'est soldée par une saisie record de faux médicaments évalués à 518 millions de francs Cfa et de chanvre indien estimé à 30 millions de francs Cfa ; soit une valeur de plus d'un demi-milliard de francs Cfa. Le lieutenant-colonel Ibrahima Camara, le chef de la Subdivision maritime des Douanes, faisant le point de l'opération, a expliqué le procédé par lequel cette saisie de faux médicaments et de chanvre indien a été faite. Selon lui et un communiqué la Douane, tout est parti de l'interception d'un véhicule à la plage de Mballing, près du village de Warang.

Le véhicule a donné l'impression de transporter des sacs de foin. Une première saisie de 2000 boîtes de médicaments a été faite, suivie de l'arrestation du chauffeur. L'enquête ouverte et diligentée par la Brigade maritime des Douanes de Mbour a permis le démantèlement d'un réseau de trafic de médicaments au marché de Thiaroye.

Pour réussir cette opération surveillée, fructueuse, la Brigade maritime des Douanes de Mbour a eu l'appui de celle de Rufisque et des éléments de la Brigade Haute-mer, sous la supervision de la Subdivision maritime des Douanes. Le docteur Birane Dia, du Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal, a loué l'importante saisie de médicaments de la Brigade maritime de Mbour portant sur la valeur citée plus haut. Les produits médicamenteux sont divers, selon lui. Il les a sériés à partir d'échantillons. Ils sont ainsi dénommés orexygènes, souvent utilisés pour avoir de l'appétit par les femmes, des antalgiques, des anti-inflammatoires, des antiparasitaires, des anti-rhumes, des aphrodisiaques, des sérums antitétaniques et des solutés.

Docteur Dia a attiré l'attention sur la dangerosité des médicaments car, rien n'est fiable sur ces produits, ni la qualité, ni la composition, et l'emballage pose des doutes par rapport aux normes conventionnelles. Les autorités douanières et le Syndicat des pharmaciens privés ont attiré l'attention, hier mercredi, à Mbour, à la présentation de la saisie, sur l'importance de faire la sensibilisation sur la circulation et l'usage des faux médicaments qui ont des conséquences sur l'organisme humain et la santé des populations.

Le lieutenant-colonel Ibrahima Camara a révélé la création de deux Subdivisions maritimes des Douanes : une pour l'axe nord et une autre pour l'axe sud. A l'en croire, tout sera mis en œuvre pour traquer les trafiquants et contrebandiers, malgré les mutations leur permettant de communiquer avec le téléphone cellulaire.