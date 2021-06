Cote d'Ivoire: L'Afes à Abidjan - L'éducation et la formation des étudiants au centre des échanges

La 6è Conférence africaine de la société d'économétrie (Afes) s'est ouverte le 3 juin, à l'Ecole nationale supérieure de statistique et d'économie appliquée (Ensea) de Cocody, autour du thème : « Education et développement ».

Selon le directeur général de l'Ensea, Dr. Hugues Kouassi, la tenue de cette conférence d'économétrie à Abidjan témoigne de la qualité de l'encadrement et de la formation que dispense son établissement.

« Au-delà de cet honneur, cette rencontre va permettre aux participants chevronnés venus de partout de créer non seulement un comité de pratique mais aussi et surtout de partager leurs expériences afin d'apporter des réponses fiables à la problématique de développement durable. Notamment la rigueur dans l'enseignement, le sérieux dans l'analyse économique, l'utilisation des méthodes avérées et de pointe pour faire des propositions visant à soutenir des politiques économiques au profit des différents décideurs », a-t-il soutenu.

Représentant la ministre Nialé Kaba du Plan et du Développement, à la cérémonie d'ouverture, son Directeur de cabinet, Dr. Yéo Nahoua, a, pour sa part, indiqué que l'organisation de cette conférence vise également à promouvoir la culture de l'analyse économique basée sur des méthodes quantitatives de pointe fondées sur des théories statistiques économétriques ; au niveau continental.

Selon lui, le thème central des assises d'Abidjan correspond bien au défi que doivent relever les politiques publiques de nombreux pays africains dont la Côte d'Ivoire. « L'importance de ce thème central n'est plus à démontrer », a-t-il lancé.

A l'en croire, la 70e Assemblée générale des Nations-unies en adoptant l'Agenda de développement durable 2030 en a fait un objectif spécifique, à travers l'Odd 4 consacré à l'éducation. A cela, sont associés 10 cibles, 11 indicateurs mondiaux et 43 indicateurs thématiques renseignés dans le cadre du suivi des Objectifs de développement durable (Odd).

« Les cibles se rapportent à l'enseignement primaire et secondaire, la petite enfance, l'enseignement technique, professionnel, supérieur et l'éducation des adultes ; aux compétences utiles pour le travail ; à l'équité ; à l'analphabétisme, au calcul des adulte ; au développement durable, à la citoyenneté mondiale ; aux installations scolaires et cadres d'apprentissage ; aux bourses d'études et aux enseignants », précise le Directeur de cabinet de Nialé Kaba . Pour celui-ci, ces signes révèlent la complexité des questions à traiter et indiquent que l'éducation doit être abordée d'un point de vue poliste. La récente revue de l'Odd4 à l'Institut de statistique de l'Unesco montre que le monde est loin d'atteindre la cible fixée par les engagements internationaux pris pour l'éducation. Et d'ajouter que « l'accès aux enseignements primaires et secondaires reste un défi majeur ».

L'établissement qui célèbre par la même occasion ses 60 ans d'existence, a pour vocation d'assurer la formation des statisticiens pour les pays africains. Depuis sa création, en 1961, ce sont plus de 4000 étudiants originaires d'une vingtaine de pays africains dans ces différents cycles qui y ont été formés.

Ouvertes jeudi, les assises de l'Afes prennent fin, le samedi 5 juin 2021. Les échanges entre les participants au rendez-vous d'Abidjan porteront sur des sujets se rapportant au développement économique et social des pays, à l'éducation et à la formation des jeunes et au renforcement du capital humain. Plusieurs conférences et panels sont prévus au programme.