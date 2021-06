Sénégal: Kaolack / Marche réprimée des prestataires de la Senelec - 46 arrestations dont le "Y En A Marriste" "kilifa"

La marche nationale organisée par les prestataires et autres travailleurs de la SENELEC en quête d'un recrutement à la Société nationale de l'électricité du Sénégal a connu hier, mercredi 9 juin 2021, dans les rues de Kaolack, une vague de violences suite aux incidents entre Forces de l'ordre et manifestants.

Des échauffourées de plus d'une heure d'horloge qui ont mobilisé plus de 450 jeunes venus des 14 régions du pays, tous de blanc vêtus. Ces jeunes voulaient, en effet, parcourir toute la ville pour manifester leur déception par rapport à la politique d'emploi de leur Directeur général (DG) Papa Mademba Biteye. Ils ont fini par en découdre avec la Police au niveau de certains quartiers de la ville.

Et au bout du compte, 46 personnes dont le responsable des prestataires, Timoté Coly, et leur souteneur du mouvement "Y en a marre", "Kilifa" ont été arrêtées et placées en garde-à-vue dans les deux Commissariats de Police de Kaolack. Il faut cependant rappeler que ce bras de fer entre le DG de la SENELEC et les prestataires de ladite société nationale date de plusieurs mois.

Dès son arrivée à la tête de la SENELEC, cette requête, la seule revendication que cette catégorie de travailleurs, avait été alors soumise à l'autorité. Et plus d'une année après, ces travailleurs constatent que rien n'est encore fait dans le sens de leur recrutement et la satisfaction des problèmes auxquels ils restent confrontés. Toutefois, l'on nous signale que jusqu'à 18h hier, les personnes arrêtées étaient toujours en détention dans ces Commissariats.