Afrique: CAN handball dames «Cameroun 2021» - Sénégal-Madagascar (42-16) - Entrée en force des «lionnes»

L'équipe nationale féminine a démarré hier, mercredi, la 24ème édition de Coupe d'Afrique des Nations de handball féminin à Yaoundé au Cameroun par une large victoire face au Madagascar. Les «Lionnes» ont étrillé les Malgaches sur le score sans appel de (42-16).

L 'équipe du Sénégal a lancé sa CAN de Handball en atomisant hier, mercredi 9 juin celle de Madagascar (42-16). Les vice-championnes d'Afrique n'ont pas fait dans la demi-mesure face à ce premier adversaire. Après avoir pris un avantage de 11 points déjà à la pause (20-09), les protégés de Frédéric Bougeant ont finalement largué les Malgaches à 26 points à la fin de ce match inaugural groupe A.

Une belle entame selon l'entraîneur national Ibou Diallo «devrait nous permettre d'entrer dans la compétition. C'est-à-dire en mettant du rythme». «C'est un adversaire que l'on ne connaissait pas. Ce n'est jamais simple d'aborder ce genre de match. En défense, on a été plus solide et les gardiennes ont fait une belle partie», souligne-t-il. Le technicien attend un match d'un tout autre tournure face aux deux prochains adversaires avec qui le Sénégal partage le groupe A.

"On sait que l'on aura des adversaires beaucoup plus compliqué comme la Tunisie et la Guinée. Notre objectif c'est de bien entrer dans la compétition. Comme on a l'habitude de le faire. Il faut bien mettre du rythme dans le premier match. C'était important parce que les joueuses n'ont pas joué depuis trois semaines", note le technicien. "On va le préparer tranquillement. On va se reposer. En tant qu'entraîneur, on va regarder les vidéos et on va s'adapter par rapport à ce qui sera en face de nous", ajoute-t-il .

Les Lionnes effectueront leur prochaine sortie demain vendredi 11 juin à 17 heures. Ce sera face à la Guinée. Pour leur début, les Guinéennes se sont inclinées sur le fil face à la Tunisie (27-30). Forte de ses 13 titres de championne d'Afrique, l'Angola sera cette année, encore, l'équipe à battre dans cette 24ème édition qui regroupe 11 sélections. Le Sénégal espère toutefois mettre fin à cette hégémonie angolaise. Mais surtout entrer dans le palmarès africain avec un premier trophée continental.