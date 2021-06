Tunisie: Le cinéma tunisien au 16e Festival International du Film Oriental de Genève

Tunis — Le cinéma tunisien sera partie du jury et de la sélection officielle de la 16ème édition du Festival International du Film Oriental de Genève (FIFOG), prévu du 21 au 27 juin 2021 à Genève (Suisse).

Dans la compétition internationale (fictions et documentaires) qui comprend 11 films, « Ghofrane et les Promesses du Printemps » qui est un documentaire de Raja Amari (90 mn).Cette coproduction tuniso-française (2020) sera diffusée le 24 juin à 21h

Synopsis : Ghofrane, 25 ans, incarne par ses engagements et sa liberté d'expression l'effervescence politique de la Tunisie d'aujourd'hui. Victime de discriminations raciales, cette jeune femme noire décide de s'engager en politique au cours d'une année électorale cruciale pour son pays.

Dans la section Panorama à laquelle figure 10 films, le documentaire de Slim Gomri « Ecoutons-les » qui est un court-métrage de 25 mn (2018). Le documentaire dresse un portrait collectif de cette jeunesse tunisienne post-révolution dans des témoignages recueillis en 2017.

Sa projection est prévue le 21 juin à 21h en collaboration avec l'Association Le Pont de Genève. Créée en 2015, par un groupe de militants tunisiens et suisses, cette association œuvre à la promotion des échanges culturels tuniso-suisses afin de renforcer la culture de la démocratie et de la citoyenneté.

Synopsis : Le regard et la passion de jeunes musiciens talentueux et motivés. Agés de 13 à 18 ans, ces jeunes parlent de leurs rêves, de leurs préoccupations et de leur terre natale la Tunisie. Ils avaient à peine 10 ans en 2011 et sont aujourd'hui à l'âge de voter.

« Writing in Snow » du Palestinien Rashid Mashrawi, est une fiction de 57 mn. Cette coproduction palestino-tuniso-égyptienne date de 2017. Sa diffusion est prévue le 27 juin à 17h30.

Dans la compétition internationale des courts-métrages, « Le Bain de Anissa Daoud, fiction de 2020 15mn coproduction tuniso-française. Sa projection est prévue le 23 juin, à partir de 17h30, dans la section « Le Maghreb en court » durant laquelle seront présentés 5 courts (80mn).

Synopsis : Imed, un jeune, se retrouve pour quelques jours et pour la première fois seul avec son fils de 5 ans, car sa femme part en déplacement professionnel. Il va devoir affronter ses peurs les plus profondes...

Dans la section Prix du public, « Poussières d'Etoiles» de Mirvet Médini Kammoun, une fiction de 24 mn qui est une production tunisienne de 2021. Ce film est sélectionné parmi quatorze films de fiction et documentaires qui sont accessibles en ligne, du 21 au 27, sur le site du Fifog www.fifog.com

Synopsis : dans un futur proche, communiquer avec les morts devient possible grâce à une technologie avancée, ce qui pousse un homme endeuillé à vouloir contacter sa défunte épouse mais une rencontre mystérieuse va tout basculer.

//Deux Tunisiens au Jury //

Au jury de la Compétition internationale des longs métrages, figurent plusieurs professionnels des secteurs du cinéma et des médias dont les Tunisiens, Mohamed Khiri, critique et fondateur du site cinéma tunisien, et Lynda Belkhiria programmatrice. Ce jury présidé par la Suissesse Irene Challand, réunit également Rashid Mashrawi (Palestine) et Soraya Baghdadi (Liban).

Dans la Compétition internationale des courts-métrages, le jury présidé par le dessinateur de presse palestinien Hani Abbas, est composé de Hanna Assouline (France), Salah Issaad (Algérie), Sonia Jasmine et Nahla Attali (Algérie, France).

Jomana Haddad, journaliste et écrivaine libanaise, est la présidente d'honneur de cette édition 2021. L'Algérien Tahar Houchi, journaliste et réalisateur, est le directeur artistique et fondateur du Festival International du Film Oriental de Genève qui constitue un rendez-vous annuel incontournable du cinéma oriental en Suisse.

Musique, théâtre, danse et arts sont au line-up de cette édition 2021 qui se tiendra en version hybride, en présentiel et en ligne. Les projections auront lieu au siège du festival à la maison des arts du Grütli à Genève ainsi que dans les collègues genevois pour la compétition scolaire.