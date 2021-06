Maroc: Inwi, partenaire du programme "Nafida 2" de la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation et de formation

Casablanca — L'opérateur télécoms Inwi et la Fondation Mohammed VI de promotion des oeuvres sociales de l'éducation et de formation ont signé, mercredi, une convention de partenariat visant à faciliter l'accès aux enseignants et aux adhérents de la Fondation au très haut débit à travers des offres inwi encore plus généreuses.

"Cette importante convention couvre les forfaits mobiles de Inwi, les solutions wifi à la maison notamment la Box 4G i-dar et la Fibre Optique", indique un communiqué de l'opérateur télécoms Inwi qui prend part au programme "Nafida 2" initié par la Fondation Mohammed VI, pour promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication au sein du secteur de l'Éducation-Formation.

Les adhérents profiteront, dès le 10 juin 2021, d'une réduction de 25% par rapport au prix publics sur les offres de connectivité pour la fibre optique, la Box 4G i-dar ainsi que sur les forfaits mobiles à partir de 99 DH, précise la même source, ajoutant que les équipements (routeur) et les frais de mise en service seront offerts.

Inwi confirme son engagement et renforce ses initiatives au service du secteur de l'éducation au Maroc. Ce partenariat permet de répondre aux besoins croissants des enseignants en connectivité internet haut débit.

Le programme "Nafida 2" s'inscrit dans le cadre du plan décennal (2018 - 2028) de la Fondation Mohammed VI. Il vient ainsi consolider la vision stratégique de la Réforme de l'enseignement 2015-2030, élaborée par le Conseil supérieur de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique (CSEFRS) et portée par le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Une vision qui vise l'intégration efficace des technologies de l'information et de la communication au niveau de l'enseignement.

La première édition du programme Nafida, qui fut lancé en 2008, a eu un impact important avec plus de 150.000 abonnements Internet et 50.000 achats de PC portables subventionnés. Ce programme a eu une notoriété nationale et internationale et a inspiré de nombreuses expériences, notamment en Afrique.

Pour profiter des offres "Nafida 2", les adhérents peuvent remplir leurs demandes sur la plateforme digitale www.fm6education.ma/nafida2, conclut le communiqué.